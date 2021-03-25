Отбор на ЧМ-2022. Италия - Северная Ирландия 2:0. Мощное начало, невнятное продолжение

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Группа С

Парма. "Эннио Тардини"

Италия - Северная Ирландия 2:0

Голы: Берарди 14, Иммобиле 39

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Спинаццола 75), Верратти, Локателли (Пессина 84), Пеллегрини (Барелла 63), Берарди (Кьеза 75), Иммобиле, Инсинье (Грифо 84)

Северная Ирландия: Пикок-Феррелл, Даллас, Д. Эванс, Кэткарт, Смит, С. Дэвис, МакНейр, К. Эванс (Севилл 46), МакКенн (Томпсон 78), Уайт (Лейври 63), Магеннис (Лафферти 78)

Предупреждениe: Севилл 48

Главный арбитр: Али Палабийик (Турция)

"Реванш за Швецию", "Швеция - никогда вновь". "На плечах у Роберто Манчини - реванш всей страны". Никто в итальянских СМИ и в стране в целом не хотел повторения провала в Отборе на предыдущий Мундиаль. Более того - после 22-ух матчей подряд без поражений, десяти побед подряд в Отборе на Евро-2020 с разницей мячей 37:4, от "адзурри" требовали продолжения банкета в нынешнем Отборе. Требовали и реабилитации за провалы итальянских команд в Еврокубках, и быть флагманом "Ренессанса", "терапии" страны после пандемии. Немалое давление. Однако с ним команда Манчини справилась.

Кое-какие опасения были. Травмы и коронавирус лишили сборную Бареллы, Кьезы, Жоржиньо, Кристанте, Бастони в стартовом составе. Группу Лиги Наций-2020 она выиграла, но лишь с семью забитыми в шести матчах, недостатком ударов в створ ворот. Манчини также беспокоился из-за "типично британского стиля игры" первого соперника, его жесткости в обороне и контратак. Из-за этого, и из-за долгого простоя считал этот матч против Северной Ирландии самым сложным в кампании. Впрочем, на деле гости оказались теми самыми, кто не победил в основное время в восьми своих последних матчах подряд.

Начали британцы как раз агрессивно. Первый заброс в штрафную, первый угловой в матче добыли они. Первые 16 минут выиграли по пасам в атакующей трети поля - 31:21. Соперник оказался готов, применив свое старое и вообще-то забытое в эру Манчини оружие. Длинных передач за весь предыдущий официальный матч против Боснии было лишь 47, здесь за первые 23 минуты - 19, то есть темп почти 80-ти за матч. Вначале два лонгболла выдал правый защитник Флоренци. Иммобиле не попал по мячу как следует перед вратарём, а вот Берарди промчал по правому флангу и легко пробил в упор над ним.

Сам Берарди затем исполнил свои два заброса. Кризисный Иммобиле, за клуб забивший лишь один мяч в 11-ти последних матчах, вновь не пробил вратаря в упор, Эмерсон головой не попал. Затем же итальянцы перешли на более спокойную игру, больше пытались владеть мячом в середине поля, чем обострять. Тем самым выманивая соперника в атаку. Тот купился, пошел и получил контратаку в ответ. Инсинье запустил Иммобиле по левому флангу так, как Чиро привык к "Лацио", он прорвался, пробил в ближний угол. Еще и вратарь помог. Пикок-Феррелл должен был брать не очень сильный удар.

8:2 по ударам по воротам, 73:27 по владению мячом - итог тайма был ясен.

Второй тайм гости начали не менее агрессивно, чем первый. И на этот раз еще и прикрывали в обороне. А хозяева убавили в агрессии. Неудивительно, что Доннарумме пришлось совершать двойной сейв в упор от Уайта и Смита. Обрезок у фаворита было немало, а свой фирменный проход слева в центр на 68-ой минуте Инсинье завершил неточно. Отскок во время пятого углового североирландцев (у оппонента корнеров на тот момент вообще не было) Доннарумма не без труда вытащил. Еще паре ударов не хватало силы. Лишь после замен и 70-ой минуты игра успокоилась. Тогда мячом владели обе.

На 86-ой минуте очередная потеря мяча в обороне позволила МакНейру пробить по воротам Доннаруммы с девяти метров. Он должен был пробить гораздо лучше, чем очень высоко. И сразу же Иммобиле вышел один-на-один под острым углом, обошел вратаря, но не попал.

Перед матчем главный тренер североирландцев Иэн Береклаф напомнил, что итальянцы всегда начинают Отборочные турниры невзрачно и часто теряют очки. Исходя из этого и из непростой кадровой ситуации, победа без пропущенных, да еще и с таким первым таймом - большой плюс. С другой стороны, такой второй тайм и общая беспомощность в позиционной атаке настораживают. "Скуадра Адзурра" больше напоминала старую Италию. До перерыва - ту, которая выходит на крупные турниры через оборону и контратаки, после перерыва - ту, которая не выходит вообще. Таким Манчини вряд ли доволен.