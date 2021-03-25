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Отбор к ЧМ-2022. Швеция – Грузия 1:0. Победоносное возвращение Златана
Ибрагимович отметился ярким ассистом
Фото: Getty Images/Автор – неизвестен
Отбор к ЧМ-2022. Группа B, 1-й тур
25 марта. Сольна, "Френдс Арена"
Швеция – Грузия 1:0
Гол: Классон (35)
Швеция: Нордфельдт – Аугустинссон, Хеландер, Линделёф, Лустиг (Крафт, 84) – Классон (Форсберг, 74), Ларссон, Ульссон (Экдаль, 68, Сванберг, 73), Кулусевски – Ибрагимович (Квайсон, 84), Исак
Грузия: Лория – Гиорбелидзе, Двали, Кашия, Чабрадзе – Абурджания, Канкава (Гвилия, 60) – Кварацхелия (Китеишвили, 46), Квеквескири (Шенгелия, 60), Лобжанидзе (Беридзе, 78) – Квилитая (Микотадзе, 84)
Предупреждения: Ибрагимович (53), Ульссон (58), Аугустинссон (64) – Двали (90+5)
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