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Отбор к ЧМ-2022. Швеция – Грузия 1:0. Победоносное возвращение Златана

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Ибрагимович отметился ярким ассистом

Отбор к ЧМ-2022. Швеция – Грузия 1:0. Победоносное возвращение Златана

Фото: Getty Images/Автор – неизвестен

Новина українською

Отбор к ЧМ-2022. Группа B, 1-й тур

25 марта. Сольна, "Френдс Арена"

Швеция – Грузия 1:0

Гол: Классон (35)

Швеция: Нордфельдт – Аугустинссон, Хеландер, Линделёф, Лустиг (Крафт, 84) – Классон (Форсберг, 74), Ларссон, Ульссон (Экдаль, 68, Сванберг, 73), Кулусевски – Ибрагимович (Квайсон, 84), Исак

Грузия: Лория – Гиорбелидзе, Двали, Кашия, Чабрадзе – Абурджания, Канкава (Гвилия, 60) – Кварацхелия (Китеишвили, 46), Квеквескири (Шенгелия, 60), Лобжанидзе (Беридзе, 78) – Квилитая (Микотадзе, 84)

Предупреждения: Ибрагимович (53), Ульссон (58), Аугустинссон (64) – Двали (90+5)

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В статье: Швеция Грузия
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