Отбор на ЧМ-2022. Венгрия - Польша 3:3. Голевое шоу в пользу англичан

После того, как осенью венгры вышли в элитный дивизион Лиги Наций и пробились в финальную часть Евро, настраиваться на них стоило самым серьезным образом. Но поляки решили иначе.

Кажется, "Кадра" просто не была готова к предложенному уровню жесткости и интенсивности. Венгры со старта отдали мяч и играли строго на контратаках, но при этом выбегали вперед настолько быстро, что остановить их получалось не всегда. Первый гол случился уже на старте - Фиола шикарной передачей разрезал всю оборону поляков (большой привет Беднареку) и вывел на ворота Ролланда Саллая, который четко пробил мимо Щесного.

Позже у венгров были другие перспективные выпады, на которые поляки не могли ответить ничем. Их хавбеки проигрывали борьбу и только стерильно владели мячом; фланги были проиграны вчистую; Левандовскому приходилось отходить к центру поля, чтоб хоть немного поучаствовать в матче.

Это все в начале второй половины логично завершилось вторым голом венгров - Аттила Шаллай первым сориентировался после небольшой суматохи в штрафной.

Казалось, все идет к тактической победе мадьяров, но затем внезапно пошла жара. После трех замен от Паулу Соузы поляки за полторы минуты отыграли два мяча. Вышедший со скамейки Южвяк сперва результативно прострелил с фланга, а затем сам реализовал выход один на один.

Такой поворот взорвал игру, и в концовке команды еще раз обменялись голами. В том числе, забил и Роберт Левандовский, которому венгры позволили не только принять, но и подработать мяч в двенадцати метрах от ворот. Грубая ошибка, безусловно, но и поляки ошибались не меньше, поэтому ничья кажется справедливым итогом. Правда, не порадовала она никого - ну, может, только англичан, которые уже сегодня застолбили за собой первое место в группе.

Будапешт. "Ференц Пушкаш Арена"

Венгрия - Польша - 3:3

Голы: Саллай, 6, Ад. Шаллай, 52, Орбан, 78 - Пентек, 60, Южвяк, 61, Левандовский, 82

Венгрия: Гулачи - Фиола, Орбан, Ат. Шаллай - Ловренчич (Него, 66), Кляйнхайслер, Надь, Кальмар (Сигер, 81), Хандья (Ланг, 66) - Ад. Шаллай, Саллай (Варга, 72)

Польша: Щесный - Берешиньский, Хелик (Глик, 58), Беднарек - Шиманьский (Южвяк, 59), Модер (Пентек, 59), Крыховяк, Реца (Рыбус, 79) - Зьелинский - Левандовский, Милик (Гросицкий, 84)

Предупреждения: Фиола, 8, Ланг, 73, Надь, 80, Ат. Шаллай, 87 - Хелик, 34, Берешиньский, 49

Удаление: Фиола, 90+3