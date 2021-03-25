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Англия снова громит Сан-Марино
Можно ли было ожидать сюрпризов в этом матче?
Фото - skysports, автор невідомий
Отбор на ЧМ-2022. Группа І. Первый тур
Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Кирилл Левников
Англия - Сан-Марино 5:0
Голы: Уорд-Праус 14, Калверт-Льюин 21, Стерлинг 31, Калверт-Льюин 53, Уоткинс 83
Англия: 1. Поуп, 2. Джеймс, 3. Чилуэлл, 5. Стоунз, 6. Коуди, 4. Уорд-Праус, 8. Филлипс, 9. Калверт-Льюин, 10. Стерлинг, 11. Маунт, 7. Лингард.
Сан-Марино: 1. Бенедеттини, 3. Палацци, 5. Бролли, 6. Росси, 11. Баттистини, 13. Грандони, 8. Голинуччи, 21. Лунадей, 9. Берарди, 19. Нанни, 20. Хосе Хирш.
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