  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Англия снова громит Сан-Марино
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Англия снова громит Сан-Марино

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Можно ли было ожидать сюрпризов в этом матче?

Англия снова громит Сан-Марино

Фото - skysports, автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Отбор на ЧМ-2022. Группа І. Первый тур

Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Кирилл Левников

Англия - Сан-Марино 5:0

Голы: Уорд-Праус 14, Калверт-Льюин 21, Стерлинг 31, Калверт-Льюин 53, Уоткинс 83

Англия: 1. Поуп, 2. Джеймс, 3. Чилуэлл, 5. Стоунз, 6. Коуди, 4. Уорд-Праус, 8. Филлипс, 9. Калверт-Льюин, 10. Стерлинг, 11. Маунт, 7. Лингард.

Сан-Марино: 1. Бенедеттини, 3. Палацци, 5. Бролли, 6. Росси, 11. Баттистини, 13. Грандони, 8. Голинуччи, 21. Лунадей, 9. Берарди, 19. Нанни, 20. Хосе Хирш.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Англия Сан-Марино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...