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Отбор на ЧМ-2022: армяне вырывают победу автоголом, Фареры спасаются от Молдовы
В матчах 1 тура отбора на ЧМ-2022 среди аутсайдеров забивали минимум голов. Но в каждом поединке.
Молдова - Фарерские острова 1:1
Голы: Николаеску (9) - Ольсен (83)
На гол игрока Молдовы, выступающего в словацком клубе "Дунайская Стреда" Фареры ответили мячом полузащитника из второй лиги чемпионата Норвегии.
Андорра - Албания 0:1
Гол: Леньяни (41)
На домашнем стадионе в Андорра ла Велья, "Эстадио Насьональ", при зрителях, хозяева потерпели поражение от откровенно сильнее Албании. Единственный гол забил защитник швейцарского "Грассхопперса".
Лихтенштейн - Армения 0:1
Гол: Фроммельт (84, автогол)
Армяне не забивают? Футболисты соперников сами помогут. Так подопечные испанского тренера Хоакина Капарроса получают первые три очка и делят лидерство в группе "J" с Германией и Румынией.
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