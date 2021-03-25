Отбор на ЧМ-2022: армяне вырывают победу автоголом, Фареры спасаются от Молдовы

В матчах 1 тура отбора на ЧМ-2022 среди аутсайдеров забивали минимум голов. Но в каждом поединке.

Молдова - Фарерские острова 1:1

Голы: Николаеску (9) - Ольсен (83)

На гол игрока Молдовы, выступающего в словацком клубе "Дунайская Стреда" Фареры ответили мячом полузащитника из второй лиги чемпионата Норвегии.

Андорра - Албания 0:1

Гол: Леньяни (41)

На домашнем стадионе в Андорра ла Велья, "Эстадио Насьональ", при зрителях, хозяева потерпели поражение от откровенно сильнее Албании. Единственный гол забил защитник швейцарского "Грассхопперса".

Лихтенштейн - Армения 0:1

Гол: Фроммельт (84, автогол)

Армяне не забивают? Футболисты соперников сами помогут. Так подопечные испанского тренера Хоакина Капарроса получают первые три очка и делят лидерство в группе "J" с Германией и Румынией.