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Греки взяли пример с украинцев. Испания - Греция 1:1. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Неожиданная потеря очков командой Луиса Энрике

Греки взяли пример с украинцев. Испания - Греция 1:1. Обзор матча, видео голов

Фото: European Qualifiers/автрр невідомий

Новина українською

Через эту потерю очков Испания выпускает на первое место сборную Швеции, одолела Грузию.

Следующий тур, 28 марта, греки пропускают и сыграют спарринг с Гондурасом. А Испания летит в гости в Грузию.

Отбор к ЧМ-2022. Группа В. Первый тур.

Испания - Греция 1:1

Голы: Мората (33) - Бакасетас (56, пенальти)

Обзор матча

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В статье: Греция Испания отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
26.03.2021 в 01:01
Коли додивлявся цей матч, то в голові висів заголовок огляду "...За паризьким сценарієм".
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 00:58
А за патент на схему игры заплатили?
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