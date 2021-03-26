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Греки взяли пример с украинцев. Испания - Греция 1:1. Обзор матча, видео голов
Неожиданная потеря очков командой Луиса Энрике
Фото: European Qualifiers/автрр невідомий
Через эту потерю очков Испания выпускает на первое место сборную Швеции, одолела Грузию.
Следующий тур, 28 марта, греки пропускают и сыграют спарринг с Гондурасом. А Испания летит в гости в Грузию.
Отбор к ЧМ-2022. Группа В. Первый тур.
Испания - Греция 1:1
Голы: Мората (33) - Бакасетас (56, пенальти)
Обзор матча
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
26.03.2021 в 01:01
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 00:58
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