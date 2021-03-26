Греки взяли пример с украинцев. Испания - Греция 1:1. Обзор матча, видео голов

Через эту потерю очков Испания выпускает на первое место сборную Швеции, одолела Грузию.

Следующий тур, 28 марта, греки пропускают и сыграют спарринг с Гондурасом. А Испания летит в гости в Грузию.

Отбор к ЧМ-2022. Группа В. Первый тур.

Испания - Греция 1:1

Голы: Мората (33) - Бакасетас (56, пенальти)

Обзор матча