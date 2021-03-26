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Калайджич спасает дважды. Шотландия - Австрия 2:2. Обзор матча, видео голов

Чемпионат мира FIFA
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На третий гол ни у кого сил не хватило

Калайджич спасает дважды. Шотландия - Австрия 2:2. Обзор матча, видео голов

Фото: Twitter/European Qualifiers

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Благодаря победе над Израилем лидерство в группе F захватила Дания. А оба соперника в этом матче удовлетворяются 2 и 3 позиции.

Впереди у Австрии домашняя встреча с Фарерскими островами, а шотландцы едут в Манора Соломона и Джоэля Абу Ханны - в Израиль.

Квалификация ЧМ-2022, группа F, первый тур

Шотландия - Австрия 2:2

Голы: Хенли 71, Макгин 85 - Калайджич 55, 80

Обзор матча

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В статье: Австрия Шотландия отбор к ЧМ-2022
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