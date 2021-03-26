Златан провозгласил себя королем Швеции – он стал самым возрастным игроком в истории сборной

39-летний шведский форвард "Милана" и вновь сборной Швеции Златан Ибрагимович в своих социальных сетях провозгласил себя новым королем своей страны после финального свистка поединка первого тура отбора на ЧМ-2022 (1:0). Напомним, Ибра ассистировал Виктору Классону в первой своей игре за команду с 2016 года.

"Карл XVII Густав".

Действующий король Швеции Карл XVI Густав занял трон в 1973 году и до сих пор является монархом.

Неудивительно, что в возрасте 39 лет и 173 дней Златан стал самым возрастным игроком в истории "сине-желтых". Он превзошел рекорд голкипера Томаса Равелли (1997-й, 38 лет и 1 месяц).