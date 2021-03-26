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Златан провозгласил себя королем Швеции – он стал самым возрастным игроком в истории сборной
Ибра in da house
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
39-летний шведский форвард "Милана" и вновь сборной Швеции Златан Ибрагимович в своих социальных сетях провозгласил себя новым королем своей страны после финального свистка поединка первого тура отбора на ЧМ-2022 (1:0). Напомним, Ибра ассистировал Виктору Классону в первой своей игре за команду с 2016 года.
"Карл XVII Густав".
Действующий король Швеции Карл XVI Густав занял трон в 1973 году и до сих пор является монархом.
Неудивительно, что в возрасте 39 лет и 173 дней Златан стал самым возрастным игроком в истории "сине-желтых". Он превзошел рекорд голкипера Томаса Равелли (1997-й, 38 лет и 1 месяц).
???? - @Ibra_official (39y-173d) surpasses Thomas Ravelli (38y-59d) as oldest player to represent Sweden. #SWEGEO #WorldCupQualifiers— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 25, 2021
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