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Перестрелка. Венгрия - Польша 3:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Венгрия - Польша, отбор к ЧМ-2022, 25.03.2021
фото - valogatott.mlsz.hu/ автор - неизвестен
Вашему вниманию видео обзор матча первого тура отбора к Чемпионату мира 2022, в котором сборная Венгрия принимала сборную Польши. Хозяевам поля удалось забить быстрые мячи в начале каждого из таймов, но на 60-й минуте гости проснулись и ответили двумя подряд результативными ударами от Пентека и Южвяка. Венгрия еще раз вышла вперед, но в составе Польши есть Роберт Левандовский, который помог ей уйти от поражения.
Отбор на ЧМ-2022. Группа I. Первый тур
Будапешт. "Ференц Пушкаш Арена"
Венгрия - Польша - 3:3
Голы: Саллай, 6, Ад. Шаллай, 52, Орбан, 78 - Пентек, 60, Южвяк, 61, Левандовский, 82
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