Получил травму в матче с Украиной – хавбек Челси вернулся в расположение лондонского клуба

Полузащитник "Челси" и сборной Франции Н'Голо Канте не сыграет в двух ближайших матчах "триколор" в рамках квалификации ЧМ-2022, как сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

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Под конец поединка со сборной Украины (1:1) Канте ощутил боль в районе подколенного сухожилия. Отметим, что ранее хавбек уже сталкивался с подобной травмой.

Сегодня, 26 марта, француз вернется в расположение своего клуба. Главный тренер "триколор" Дидье Дешам не будет искать замену Канте. Напомним, 28 числа его команда сыграет со сборной Казахстана, 31-го – с Боснией и Герцеговиной.