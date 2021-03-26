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Цыганикс сыграл за сборную Латвии против Черногории
Результативными действиями не отличился
Фото: instagram.com/ciganiks_
Полузащитник "Зари" Андрейс Цыганикс провел матч в составе сборной Латвии.
В рамках отбора чемпионата мира 2022 латвийцы принимали Черногорию дома. Игра завершилась победой гостей 2:1. 23-летний хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Результативными действиями не отличился.
Отметим, что следующий матч Литва сыграет на выезде со Швейцарией, 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:45.
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Источник:ФК Заря
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