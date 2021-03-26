Цыганикс сыграл за сборную Латвии против Черногории

Полузащитник "Зари" Андрейс Цыганикс провел матч в составе сборной Латвии.

В рамках отбора чемпионата мира 2022 латвийцы принимали Черногорию дома. Игра завершилась победой гостей 2:1. 23-летний хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Результативными действиями не отличился.

Отметим, что следующий матч Литва сыграет на выезде со Швейцарией, 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:45.