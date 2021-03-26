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Цыганикс сыграл за сборную Латвии против Черногории

Чемпионат мира FIFA
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Результативными действиями не отличился

Цыганикс сыграл за сборную Латвии против Черногории

Фото: instagram.com/ciganiks_

Новина українською

Полузащитник "Зари" Андрейс Цыганикс провел матч в составе сборной Латвии.

В рамках отбора чемпионата мира 2022 латвийцы принимали Черногорию дома. Игра завершилась победой гостей 2:1. 23-летний хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. Результативными действиями не отличился.

Отметим, что следующий матч Литва сыграет на выезде со Швейцарией, 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:45.

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В статье: Заря (Луганск) Латвия Андрейс Цыганикс
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Источник:
ФК Заря

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