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Драма соперника Украины на Евро. Румыния - Северная Македония 3:2. Видео обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Румыния - Северная Македония, отбор к ЧМ-2022, 25.03.2021

Драма соперника Украины на Евро. Румыния - Северная Македония 3:2. Видео обзор матча

фото - Sport Pictures / frf.ro

Новина українською

Северная Македония - один из соперников Украины в финальной части Евро-2020. В четверг балканцы встречались с Румынией в рамках отбора к ЧМ-2022. И матч сложился для них крайне драматично. Македония уступала 0:2 до 82-й минуты, затем гости сравнивают счет за две минуты, но не удерживают ничью, пропустив на 86-й от Яниса Хаджи - сына легенды румынского футбола Георге. Вашему вниманию видео обзор матча Румыния - Северная Македония.

Чемпионат мира-2022, раунд отбора, Группа J
Румыния - Северная Македония 3:2
Голы: Танасе 28, Михэйлэ 50, Хаджи 86 - Адеми 83, Трайковски 84

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В статье: Северная Македония Румыния Янис Хаджи Чемпионат мира 2022 отбор к ЧМ-2022
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