Драма соперника Украины на Евро. Румыния - Северная Македония 3:2. Видео обзор матча

Северная Македония - один из соперников Украины в финальной части Евро-2020. В четверг балканцы встречались с Румынией в рамках отбора к ЧМ-2022. И матч сложился для них крайне драматично. Македония уступала 0:2 до 82-й минуты, затем гости сравнивают счет за две минуты, но не удерживают ничью, пропустив на 86-й от Яниса Хаджи - сына легенды румынского футбола Георге. Вашему вниманию видео обзор матча Румыния - Северная Македония.

Чемпионат мира-2022, раунд отбора, Группа J

Румыния - Северная Македония 3:2

Голы: Танасе 28, Михэйлэ 50, Хаджи 86 - Адеми 83, Трайковски 84