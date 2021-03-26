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Драма соперника Украины на Евро. Румыния - Северная Македония 3:2. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Румыния - Северная Македония, отбор к ЧМ-2022, 25.03.2021
фото - Sport Pictures / frf.ro
Северная Македония - один из соперников Украины в финальной части Евро-2020. В четверг балканцы встречались с Румынией в рамках отбора к ЧМ-2022. И матч сложился для них крайне драматично. Македония уступала 0:2 до 82-й минуты, затем гости сравнивают счет за две минуты, но не удерживают ничью, пропустив на 86-й от Яниса Хаджи - сына легенды румынского футбола Георге. Вашему вниманию видео обзор матча Румыния - Северная Македония.
Чемпионат мира-2022, раунд отбора, Группа J
Румыния - Северная Македония 3:2
Голы: Танасе 28, Михэйлэ 50, Хаджи 86 - Адеми 83, Трайковски 84
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