Стала известна причина замены Серхио Рамоса в перерыве поединка с греками

Капитан национальной сборной Испании Серхио Рамос был заменен в перерыве поединка первого тура отбора на ЧМ-2022 против сборной Греции (1:1). По информации Marca, тренерский и медицинский штаб "Красной Фурии" действительно наблюдает за реакцией колена Рамоса на нагрузки, однако Серхио сел на лавку не по причине болевых ощущений.

Луис Энрике желает грамотно распределить игровое время своего лидера на мартовских поединках квалификации, чтобы рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) не тратил лишние силы.

Отметим, что 30 марта Рамосу исполнится 35 лет.