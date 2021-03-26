  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Стала известна причина замены Серхио Рамоса в перерыве поединка с греками
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна причина замены Серхио Рамоса в перерыве поединка с греками

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Нет повода для беспокойства

Стала известна причина замены Серхио Рамоса в перерыве поединка с греками

Фото: Marca / Автор – неизвестен

Новина українською

Капитан национальной сборной Испании Серхио Рамос был заменен в перерыве поединка первого тура отбора на ЧМ-2022 против сборной Греции (1:1). По информации Marca, тренерский и медицинский штаб "Красной Фурии" действительно наблюдает за реакцией колена Рамоса на нагрузки, однако Серхио сел на лавку не по причине болевых ощущений.

Луис Энрике желает грамотно распределить игровое время своего лидера на мартовских поединках квалификации, чтобы рекордсмен сборной Испании по количеству сыгранных матчей (178) не тратил лишние силы.

Отметим, что 30 марта Рамосу исполнится 35 лет.

Читайте такжеОтбор к ЧМ-2022. Испания - Греция 1:1. Забивали, но не били

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Испания Национальная сборная Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vadooo (Слатино)
26.03.2021 в 11:18
Уходит время Сереги.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...