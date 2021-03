Львы покинули вольер – туристы не убежали. Англия – Сан-Марино 5:0. Обзор матча и видео голов

"Мы уже на том этапе, когда сборные с маленьким рейтингом должны играть между собой за право выступать на данном уровне. Это смешно", – так прокомментировал разгром Сан-Марино экс-футболист сборной Англии Гари Линекер. И с ним тяжело не согласиться. Подопечные Саутгейта на славу покуражились над аутсайдером и вколотили в сетку ворот оппонента 5 мячей. Нельзя сказать, что за таким футболом интересно наблюдать, однако все же любят голы.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации на ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино.

Лондон. "Уэмбли".

Англия – Сан-Марино 5:0

Голы: Уорд-Прауз (14), Калверт-Льюин (21, 53), Стерлинг (31), Уоткинс (83)

To be able to wear this shirt again means the world to me! It’s been a long journey back but makes this moment even sweeter!!



????????????????????????????????????❤️ #England #Jlingz pic.twitter.com/GE6QVEIPxy