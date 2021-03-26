Энрике – о паритете с греками: Испания была не в состоянии решать необходимые игровые задачи

Главный тренер национальной сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничейный результат с Грецией (1:1) в рамках первого матча отбора на ЧМ-2022. Цитирует наставника "Красной Фурии" издание Marca.

"В каждой поединке всегда свои трудности. В этом матче Греция очень хорошо оборонялась, нам не хватало свежести и последнего паса на финальной трети поля у чужих ворот".

"Оценивать ничьи – не моя работа. Я не думаю, что мы заслуживали на ничью. Счет 1:0 был бы справедлив. Мы были не в состоянии решить те задачи, которые поставила перед нами сегодня игра".