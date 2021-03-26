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"Сборная Италии могла забить еще больше". Скуадра Адзурра не проигрывает при Манчини 23 матча подряд

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Un mago di nome Roberto

"Сборная Италии могла забить еще больше". Скуадра Адзурра не проигрывает при Манчини 23 матча подряд

Фото: Ruetir

Новина українською

Наставник национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал для Rai Sport победу над Северной Ирландией (2:0) в рамках поединка первого тура отбора на ЧМ-2022.

"Великолепный первый тайм. Сборная Италии могла забить больше двух мячей, шансы для этого были и после перерыва. Пеллегрини сыграл прекрасно, Локателли сделал свою работу. Тем не менее, я не слишком доволен вторым таймом в нашем исполнении".

Отметим, что Италия не проигрывает 23 матча подряд при Манчини – это лучшая серия команды с 2006 года. Роберто – третий тренер сборной без поражений в первых 15 матчах дома (Беарзот и Липпи).

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022. Италия - Северная Ирландия 2:0. Мощное начало, невнятное продолжение

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В статье: Роберто Манчини Италия Северная Ирландия
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Источник:
Di Marzio

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