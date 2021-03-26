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"Сборная Италии могла забить еще больше". Скуадра Адзурра не проигрывает при Манчини 23 матча подряд
Un mago di nome Roberto
Фото: Ruetir
Наставник национальной сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал для Rai Sport победу над Северной Ирландией (2:0) в рамках поединка первого тура отбора на ЧМ-2022.
"Великолепный первый тайм. Сборная Италии могла забить больше двух мячей, шансы для этого были и после перерыва. Пеллегрини сыграл прекрасно, Локателли сделал свою работу. Тем не менее, я не слишком доволен вторым таймом в нашем исполнении".
Отметим, что Италия не проигрывает 23 матча подряд при Манчини – это лучшая серия команды с 2006 года. Роберто – третий тренер сборной без поражений в первых 15 матчах дома (Беарзот и Липпи).
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