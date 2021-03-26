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Ибрагимович: Словно первый матч за сборную Швеции – сплошной адреналин

Чемпионат мира FIFA
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Златан on fire

Ибрагимович: Словно первый матч за сборную Швеции – сплошной адреналин

Фото: Svensk Fotboll

Новина українською

Нападающий "Милана" и национальной сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в состав национальной команды. Цитирует форварда портал Jakarta.

"Ощущения хорошие, словно это был мой первый матч за сборную Швеции. Сплошной адреналин. Я мог дать команде гораздо большее, но было важно победить – мы это сделали".

Напомним, вчера, 25 марта, шведы обыграли Грузию в 1-м туре отборочного раунда чемпионата мира-2022 (1:0). Златан отдал голевую передачу. 39-летний швед стал самым возрастным футболистом в истории своей сборной, он не выступал за команду с 2016 года.

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В статье: Швеция Златан Ибрагимович
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Источник:
The Jakarta sport

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