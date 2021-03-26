  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Фото: ЕРА / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура квалификации на чемпионат мира между сборными Украины и Финляндии.

Читайте такжеПеред матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков

После паритета во Франции необходимо ставить самые высокие задачи, но и расслабляться не стоит, ведь финны смогли сдержать мощных боснийцев. Что придумает тренерский штаб Шевченко на этот раз? Сыграем ли мы с позиции силы с менее именитым соперником? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 марта – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Финляндия ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...