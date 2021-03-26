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Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
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Фото: ЕРА / Автор – неизвестен
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура квалификации на чемпионат мира между сборными Украины и Финляндии.
После паритета во Франции необходимо ставить самые высокие задачи, но и расслабляться не стоит, ведь финны смогли сдержать мощных боснийцев. Что придумает тренерский штаб Шевченко на этот раз? Сыграем ли мы с позиции силы с менее именитым соперником? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 марта – в 21:40 по киевскому времени.
Комментаторы: Тарас Вархоляк и Александр Рыженко
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