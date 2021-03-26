Украина – Финляндия. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура квалификации на чемпионат мира между сборными Украины и Финляндии.

Читайте также Перед матчем с Финляндией украинским футболистам покажут пожелания и эмоции болельщиков

После паритета во Франции необходимо ставить самые высокие задачи, но и расслабляться не стоит, ведь финны смогли сдержать мощных боснийцев. Что придумает тренерский штаб Шевченко на этот раз? Сыграем ли мы с позиции силы с менее именитым соперником? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 27 марта – в 21:40 по киевскому времени.

Комментаторы: Тарас Вархоляк и Александр Рыженко