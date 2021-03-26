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Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
Прорыв для украинского суддейского корпуса
фото - Олександр Приходько
Украинка Екатерина Монзуль станет одной из первых арбитров-женщин, работающих на матчах мужского мирового первенства.
Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар будут работать на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. Так, 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды - Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия - Фарерские острова в Вене.
"Хотя они уже работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые проводить квалификацию чемпионата мира является особенным событием, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их замечательной работы", - отметил председатель Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина.
Екатерина Монзуль, которая работала в финале чемпионата мира среди женщин 2015 года, проводит много матчей в Премьер-лиге Украины и часто приглашается на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных, отмечает сайт ФИФА.
Добавим, что на матче Австрия - Фарерские острова Екатерине Монзуль на линиях будут помогать соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш. Четвертый судья - Денис Шурман. Судейский наблюдатель - Дарко Чеферин (Словения). Делегат ФИФА - Франтишек Лауринец (Словакия).
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