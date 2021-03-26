  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Прорыв для украинского суддейского корпуса

Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинка Екатерина Монзуль станет одной из первых арбитров-женщин, работающих на матчах мужского мирового первенства.

Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар будут работать на поединках соперников сборной Украины в групповом раунде Евро-2020. Так, 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды - Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия - Фарерские острова в Вене.

"Хотя они уже работали на нескольких важных поединках в мужских соревнованиях, впервые проводить квалификацию чемпионата мира является особенным событием, и здесь есть чем гордиться. Фраппар и Монзуль очень много работали в последние годы, и эти назначения являются признанием их замечательной работы", - отметил председатель Комитета арбитров ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Екатерина Монзуль, которая работала в финале чемпионата мира среди женщин 2015 года, проводит много матчей в Премьер-лиге Украины и часто приглашается на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных, отмечает сайт ФИФА.

Добавим, что на матче Австрия - Фарерские острова Екатерине Монзуль на линиях будут помогать соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш. Четвертый судья - Денис Шурман. Судейский наблюдатель - Дарко Чеферин (Словения). Делегат ФИФА - Франтишек Лауринец (Словакия).

Читайте такжеМонзуль признана лучшим арбитром УПЛ 2020 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Екатерина Монзуль
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.03.2021 в 14:14
"часто приглашается на еврокубковые турниры"???
Ответить
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
26.03.2021 в 14:28
Ага, тренер Гента оцінив... Мабуть його теж Суркіс купив?
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
26.03.2021 в 13:52
Дивно, я думав, після матчу Гент-Слован її вже не пустять судити міжнародні ігри...
Ответить
+1
0
Hanter44 (Baburka)
26.03.2021 в 15:16
Люди добрі,Воно ще й думало! Цікаво-чим?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.03.2021 в 13:52
"Заработала"?
Ответить
0
0
Dortmund 09 (Киев)
26.03.2021 в 13:45
Ну это еще сдержанные нации. А суди она где то в Азербайджане, Армении или Грузии... там было бы "Ваххх, какая дэвушка"
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...