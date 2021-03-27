Новый Роман. Сборной нужен бомбардир Яремчук

В последних 11-ти матчах сборная Украины добыла немало впечатляющих результатов. Победы над Португалией и Испанией, ничьи в Сербии и во Франции. Тем не менее, один аспект остался беспокоящим. В этих 11-ти матчах подопечные Андрея Шевченко забили лишь 12 мячей. Из них четыре - отсутствующие Виктор Цыганков, Артем Беседин и Роман Безус, еще два - пребывающий в плохой форме после травмы Андрей Ярмоленко. Руслан Малиновский забивал с пенальти, гол в Париже в среду на официальном сайте ФИФА записан как автогол Кимпембе. Лучший бомбардир за этот период забил всего три.

Кто будет решать эту проблему? Жуниор Мораес, еще не забивавший за сборную, а за клуб не забивавший с игры (дважды - со стандартных положений) с ноября? Артем Довбык, не отыгравший за нее ни одной минуты? Скорее всего, спрашивать будут с лучшего бомбардира. Роман Яремчук тяжело работал во Франции и против других грандов, двигался по всей ширине и глубине поля, был на обоих флангах, на всех участках. Вот только в своей штрафной касался мяча чаще, чем в чужой. В матчах против стойкой плотной Финляндии и глухо защитного Казахстана нужны другие качества. Нужно пробивать.

Романозависимость

Способен ли Роман пробить? Нынешний клубный сезон не дает четкого ответа на вопрос. Он вышел на 15 голов и четыре ассиста в бельгийской лиге, 18 - во всех турнирах. Все эти показатели - лучшие в карьере. В целом на его счету 56 голов за "Гент", и он всего в одном от клубного рекорда последнего 41-го года. В середине февраля попадал в сборную недели в мире от EA Sports - создателя компьютерной игры ФИФА. Одновременно с Ромелу Лукаку, Пьером-Эмериком Обамеянгом, Луисом Муриэлем. В восьми матчах с начала того месяца он забил шесть мячей. Вместе с тем, и немало промахивался.

Яремчук идет четвёртым в своей лиге по ударам по воротам, первым - по ударам в позиционной атаке. Первым по ударам в створ. Но головная боль - реализация - не отпускает. Особенно сильно она проявилась 15-го марта в матче дома против лидера лиги - "Брюгге". Победа над не слишком мотивированным из-за огромного преимущества над другими соперником могла вытащить "Гент" на расстояние вытянутой руки от места в чемпионском плей-офф, то есть четвёртого. Тогда украинец начал с плохого удара головой, затем с четырёх метров в идеальной позиции пробил в небеса. Результат - 0:4.

В игровом плане он хорош. В Бельгии признают, что команда абсолютно зависит от его голов. А он ещё и прорывается с обоих флангов и простреливает. Против "Брюгге" подвели адресаты пасов, дважды пробив плохо. Яремчука уже ставили в паре форвардов с кем угодно. Даже с Романом Безусом. И он приспосабливается ко всем. С тёзкой, воспрявшим в 2021-ом году, после того, как в январе "другие команды кружились над ним как стервятники" (Voetbalkrant) он сейчас отлично взаимодействует. Вместе с тем, бельгийцы задаются вопросом, а не мешает ли зависимость от него командному развитию?

Гентский Йожеф Сабо Тронд Соллед (тренировал там трижды, сидел в Совете Директоров, остёр на язык) часто критикует команду. "У неё нет лица, нет молодёжи, она невидима". Зато Яремчука хвалит. "Он лучше, чем многие думают. Он может даже играть в "Ливерпуле". Вправду. Скауты, не берущие его, слепы". Другой бывший тренер "Гента" Йохан Боскамп более скептичен: "Команда слишком зависит от Яремчука. А ведь он не европейский Топ. И постоянно эта его чепуха об уходе. Если бы за него дали хорошую цену - он был бы уже продан. То, что он всё ещё здесь, говорит обо всём".

Моуриньо и его Дрогба/Мората

Впрочем, нельзя не отметить, что в последнее время игрок, команда и клуб успокоились, начали думать о правильном, о футболе. Возвращение в декабре местного героя Хейна Ванхазебрука (принесшего "Генту" единственный трофей чемпиона в истории и 1/8 финала Лиги Чемпионов), как утверждает Боскамп, принесло мир клубу. "Он как маленький Моуриньо, держит руку на пульсе всего и полностью ограждает игроков от критики, давления". Яремчук также доволен: "Большой босс, большой джентльмен. Я могу многому научиться у него, могу прогрессировать. Мы надеемся на новое начало с ним".

Первая половина сезона, когда были уволены три тренера, команда бунтовала против двоих и увольнения третьего, болталась возле зоны вылета и не набрала ни одного очка в групповом турнире Лиги Европы, ушла. Разумеется, Еврокубки не вернуть, из Кубка команда вылетела уже при Хейне. В лиге она и сейчас всего лишь девятая, чемпионского плей-офф не будет. Но от Плей-офф II, в котором поборются за последнюю путёвку в Еврокубки, за три тура до окончания регулярного первенства "буйволы" отстают от "Зульте-Варегема" лишь по очным матчам. А против него ещё играть в последнем туре.

Если считать от начала каденции Ванхазебрука, "Гент" лишь в двух очках позади третьего места. По результатам в шести последних матчах он в двух позади первого. По пропущенным на момент его назначения шёл десятым, ныне четвёртый. То есть оборона улучшена. Проблема в атаке. В последних пяти матчах лиги и Кубка забиты лишь три мяча, из них два - Яремчуком. Пять из последних семи голов команды забил украинец, ещё одному ассистировал. За 3+1 против "Мускрона" и попал в сборную недели EA Sports. С другой стороны, а где могла бы быть команда, если бы он реализовывал чаще?

"Яремчук забивает много, но нужно и чтобы другие забивали. Да и он не использует немало шансов. Иногда он мыслями где-то в другом месте", - заявляет тренер.

Также важен ещё один аспект. "Гент" доминирует и много создаёт. Таков традиционный стиль клуба. Не случайно осенью, бунтуя против игры от обороны при тренере Ласло Болони, Яремчук говорил, что нужно играть как гранд, а не как команда Второго дивизиона. Даже в этом непростом сезоне "буйволы" вторые в лиге и по ударам по воротам, и по владению мячом. Потому у Романа всегда много шансов забить. Сборная же сейчас чаще обороняется. В Лиге Наций-2020 она была предпоследней, то есть 15-ой, во всём Дивизионе А по ударам по воротам за матч (7) и по владению мячом (38 процентов).

Во Франции тенденция сохранилась - три удара по воротам, ноль - в створ, 37 процентов владения.

А у "Гента" в лиге 54 процента, а в ЛЕ было даже больше - 56.6 и шестое место в общем рейтинге. А также 14 ударов по воротам за матч. Разница в стилях очевидна. У сборной моментов мало, поддержки в атаке мало. Потому и голов Яремчука мало. Из одного-двух момента там он не способен реализовать из-за не самого высокого класса. К тому же, "Гент" играет по схеме 5-3-2. Почти всегда - с двумя чистыми форвардами. Сборная даже в Париже фактически играла со схемой 5-4-1. С одиноким Романом. Так ему трудно.

Яремчук - не типичная "девятка". Для игрока, который часто отходит в глубину поля и на фланги, умеет протащить мяч там мимо защитника, очень важно наличие партнёра по атаке, способного учуять мяч и замкнуть. Либо полузащитника, способного ворваться в свободную зону. В сборной Украины ныне ни того, ни другого нет. Нет игроков, умеющих двигаться без мяча. Что осложняет жизнь её нападающему. Постоянно рассчитывать на движение без мяча Сидорчука подобно парижскому вряд ли приходится.

Oн похож на Альваро Морату. Оба - высокие, при этом очень мобильные, очень добросовестные и достаточно техничные форварды. Оба умеют и любят прорываться на флангах, играть в подыгрыше. И оба очень много промахиваются, залезают в офсайд (особенно последний), вызывая раздражение собственных болельщиков. Оба забивают немало, но должны забивать гораздо больше.

Форвард должен забивать

Отношения Яремчука с "Гентом" Voetbalkrant определил как "любовь-ненависть". Летом начнётся очередная трансферная сага, возможно, его очередные разговоры о "тюрьме". Бельгийские СМИ уверены, что предложения по нему реально были, в том числе и в январе. И вправду пора уходить, в 25-летнем возрасте нужно играть в Лиге Чемпионов, в лиге Топ-5. Вот только "Гент" желает выручить за четвёртого бомбардира и четвёртого игрока лиги по стоимости хотя бы те 13 миллионов евро, в которые его оценил Transfermarkt. А для убеждения потенциальных покупателей нужно забивать в сборной.

Роман правильно заметил, что против сборных уровня Франции нужно много работать в обороне, цепляться за мячи. К его работе, к его стараниям, к его движению на флангах, полезному для любого форварда, претензий нет. У него есть характер, есть наглость, есть желание, он не боится идти в обыгрыш. В конце концов, он забивал сильным сборным - Сербии, Португалии, Германии. Но против Финляндии и Казахстана будут смотреть лишь на одно - голы. Новые голы. Критически важные, учитывая стиль игры и соперников, и самой сборной Шевченко в последнее время. Форвард должен забивать.