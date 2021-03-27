Рэшфорд и Сака покинули расположение сборной Англии из-за травм

Сборная Англии официально объявила, что вингер "Арсенала" Букайо Сака и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд возвращаются в свои клубы с травмами.

Оба игрока получили свои повреждения еще до прибытия в национальную команду. Букайо беспокоит задняя поверхность бедра, Маркуса — стопа.

После дополнительных медицинских тестов и консультаций с клубными докторами обоим игрокам было разрешено вернуться домой. Ни против Албании, ни против Польши Маркус и Букайо теперь не сыграют.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого не вызывать вместо выбывших игроков.