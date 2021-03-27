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Рэшфорд и Сака покинули расположение сборной Англии из-за травм
Игроки досрочно вернулись в свои клубы
Сборная Англии официально объявила, что вингер "Арсенала" Букайо Сака и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд возвращаются в свои клубы с травмами.
Оба игрока получили свои повреждения еще до прибытия в национальную команду. Букайо беспокоит задняя поверхность бедра, Маркуса — стопа.
После дополнительных медицинских тестов и консультаций с клубными докторами обоим игрокам было разрешено вернуться домой. Ни против Албании, ни против Польши Маркус и Букайо теперь не сыграют.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого не вызывать вместо выбывших игроков.
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