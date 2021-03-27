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Украина - Финляндия: смотреть онлайн пресс-конференцию Андрея Шевченко

Чемпионат мира FIFA
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Начало - в 18:00

Украина - Финляндия: смотреть онлайн пресс-конференцию Андрея Шевченко

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

После ничьи в матче с французами, которая ознаменовала удачный старт квалификации к чемпионату мира, украинская сборная попытается развить свой успех. На очереди - домашний поединок против неуступчивой сборной Финляндии. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко за день до матча посетит пресс-конференцию и ответит на все вопросы прессы. Начало события - в 18:00.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Финляндия
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