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Украина - Финляндия: смотреть онлайн пресс-конференцию Андрея Шевченко
Начало - в 18:00
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
После ничьи в матче с французами, которая ознаменовала удачный старт квалификации к чемпионату мира, украинская сборная попытается развить свой успех. На очереди - домашний поединок против неуступчивой сборной Финляндии. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко за день до матча посетит пресс-конференцию и ответит на все вопросы прессы. Начало события - в 18:00.
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