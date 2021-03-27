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Отбор на ЧМ-2022 Черногория разгромила Гибралтар, дубль Дзюбы помог преодолеть Словению
Первые субботние матчи отбора сыграно
transfermarkt/Автор невідомий
Отбор на ЧМ-2022, Группа G, второй тур
"Стадион Под Горица" (Подгорица)
Главный арбитр: Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)
Черногория - Гибралтар 4:1
Голы: Бечирай 26 Шимич 43, Томашевич 53, Йоветич - Стайч 30 пен.
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Отбор на ЧМ-2022, Группа Н, второй тур
"Олимпийский" (Сочи)
Главный арбитр: Марко Ди Беллью (Италия)
Россия - Словения 2:1
Голы: Дзюба 26, 35 - Иличич 36
После этих матчей и сборная Черногории, и сборная России возглавили свои группы с шестью очками в активе.
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