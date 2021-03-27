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Отбор на ЧМ-2022 Черногория разгромила Гибралтар, дубль Дзюбы помог преодолеть Словению

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Первые субботние матчи отбора сыграно

Отбор на ЧМ-2022 Черногория разгромила Гибралтар, дубль Дзюбы помог преодолеть Словению

transfermarkt/Автор невідомий

Новина українською

Отбор на ЧМ-2022, Группа G, второй тур

"Стадион Под Горица" (Подгорица)

Главный арбитр: Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)

Черногория - Гибралтар 4:1

Голы: Бечирай 26 Шимич 43, Томашевич 53, Йоветич - Стайч 30 пен.

***

Отбор на ЧМ-2022, Группа Н, второй тур

"Олимпийский" (Сочи)

Главный арбитр: Марко Ди Беллью (Италия)

Россия - Словения 2:1

Голы: Дзюба 26, 35 - Иличич 36

После этих матчей и сборная Черногории, и сборная России возглавили свои группы с шестью очками в активе.

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В статье: сборная Черногории Национальная сборная Словении Национальная сборная Гибралтара
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Комментарии (24)
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grasshopper1 (Харьков)
27.03.2021 в 19:12
Ну на поле хоть не дрочил?
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+1
0
MaximSK (Киев)
27.03.2021 в 18:31
У Россия такая слабая группа, что они займут первое место в группе. Словаки и хорваты уже умудрились потерять очки.
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+3
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
27.03.2021 в 19:09
Увы, и Словакия и Хорватия не выглядят сейчас мощно. Но нельзя сбрасывать со счета умение рашки обсираться на ровном месте. Так что посмотрим...
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0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
27.03.2021 в 18:26
Словени просто лопухи, не можуть втримати руssкого джокера, вибачте дрочера. Надія на інших словян.
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+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.03.2021 в 18:20
Браво Дзюбиньо
Ответить
0
-8
MaximSK (Киев)
27.03.2021 в 18:35
Зачем ты приходишь на этот сайт, если ты россиянин и болеешь за сборную Россию и против Украины? Поиздеваться?
Ответить
+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
27.03.2021 в 18:48
Любит крысюк, когда его посылают...
+5
0
aleks68
27.03.2021 в 19:08
ложили здесь на тебя и твоего ...... дзюбиньо.иди-ка на.....
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+2
0
ua_fan (south ukraine)
27.03.2021 в 19:32
Дрочиньо
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.03.2021 в 18:12
Дрочило два забил.....
Ответить
+7
-2
Alex.696 (Немирів)
27.03.2021 в 18:56
Правильніше буде "забило")))
Ответить
+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
27.03.2021 в 18:05
Цікаво, словенці і судді пожали руку Дзюбі перед грою? Чи вони не в курсі?)))
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+8
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
27.03.2021 в 18:05
Пожали, а потом тщательно протерли ладони антисептиком
Ответить
+6
-3
Maksrovnii (Днепр)
27.03.2021 в 18:42
До и после антисептиком
+5
0
Abosrilona (Город)
27.03.2021 в 18:00
2-1
Ответить
+3
-9
avatar
Serega1111 (Киев)
27.03.2021 в 18:02
Ответить
+4
-2
aleks68
27.03.2021 в 18:03
пойди и удавись от радости лапотная подстилка
Ответить
+7
-3
avatar
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
27.03.2021 в 18:06
Ответить
+3
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
27.03.2021 в 18:07
+3
-1
aleks68
27.03.2021 в 19:06
ещё одно ватное дерьмо
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
27.03.2021 в 17:59
А що, снайпера Дзюбу вернули у збірну?))
Ответить
+4
-3
Abosrilona (Город)
27.03.2021 в 18:00
ну ты ж читаешь..зачем дебилом прикидываться?
Ответить
+4
-7
aleks68
27.03.2021 в 18:04
дебил здесь ты чмо лапотное
+7
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
27.03.2021 в 18:03
В ка.ца.пской сборной должен быть товарищ, отражающий всю суть ихнего народца..
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+7
-3


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