Шевченко: После вечерней тренировки определимся с группой игроков, которая сыграет завтра

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил пресс-конференцию накануне второго матча в рамках отбора к ЧМ-2022. Завтра "сине-желтые" примут Финляндию.

"Прежде всего, приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибун, но все равно хочу поблагодарить фанатов. Нам нужна ваша поддержка.

- Завтрашний матч должен был состояться во Львове, ради этого даже перенесли несколько матчей УПЛ. Как вы считаете, правильно ли идти на такой шаг и создавать проблемы клубам?

А какое отношение ваш вопрос имеет к завтрашнему матчу? Насколько я знаю, игра там не состоялась из-за COVID-19. Если бы не было этой проблемы, матч бы состоялся во Львове.

- Артем Довбик не полетел во Францию и самостоятельно тренировался в Киеве. Есть ли шанс, что он завтра появится на поле?

Мы проведем тренировку и посмотрим, в каком состоянии будут находиться ребята. У нас хорошая скамейка и сегодня вечером мы сможем понять, кто будет готовиться конкретно к матчу. Довбик один из игроков, который готовится к матчу. Окончательное решение мы примем позже.

- В игре против Франции вы оставили Лунина и Ризныка вне заявки. Можем ли мы ожидать, что они пропустят два следующих матча?

В этот раз мы вызывали большое количество игроков. Из-за коронавируса, мы вызывали больше вратарей. Тренеру всегда непросто оставлять кого-то вне заявки. Сегодня вечером я буду принимать решение. Я удовлетворен, как команда сыграла последний матч. Вратарь сыграл очень хорошо.

- В прошлый раз после матчей вы говорили, что вызвали много вратарей и планировали дать шанс каждому. Сейчас также много вратарей. Планируете ли вы выпустить каждого или матчи квалификации к ЧМ более важны?

Однозначно, вы правы в том, что в официальных матчах нет места экспериментам. Для этого нужны товарищеские матчи. На данный момент мы будем выбирать того игрока, который лучше готов и находится в лучшей физической форме.

- Это будет третья игра против Финляндии. До этого Украина дважды побеждала, но победы были непростыми. В тех двух матчах у наших игроков было много желтых карточек. Обращаете ли внимание на то, что в завтрашнем матче было больше аккуратной игры, чтобы избегать предупреждений?

Соперник заслуживает внимания и уважения. Финляндия показывает хороший футбол на протяжении нескольких лет, сумев попасть на Евро. У них хорошая и сбалансированная команда. У нас есть определенный план на игру. Игра будет непростая, мы это понимаем. Будет много борьбы и много единоборств. Кто выиграет больше борьбы и единоборств, тот и будет ближе к успеху", - заявил Шевченко.