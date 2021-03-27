Отбор на ЧМ-2022. Нидерланды забили всего лишь два гола Латвии

Скромная победа над Латвией – слабое утешение после поражения Турции. Но три очка – это три очка. Нидерланды выполнили программу минимум, обыграв Латвию. Но к игре “оранье” накопилось много вопросов. И следующая игра с Гибралтаром также не даст на них ответы.

Например, предсказуемость. Латвия, само собой, села у своих ворот, и Нидерланды получили владение и пространство. Но осмысленных действий в позиционной атаке хозяев практически не было. Игроки в оранжевых футболках безуспешно отправляли мяч в штрафную навесами на де Йонга или Классена, а фланговые инсайды Депай и Бергейс пытались забить гол после смещений в центр. Все. Более классная сборная смогла бы справиться с такой предсказуемой угрозой, но Латвия все еще очень слабая команда. Еще в первом тайме “оранье” должны были забивать раз пять. В перекладину головой пробивали Классен и де Йонг, не получалось хорошо пробить у Депая. В итоге это сделал Бренгейс. Френки де Йонг протащил мяч, Классен дал пас Бергейсу, а игрок “Фейеноорда” в традициях лучших голландских вингеров сместился в центр, и красиво пробил рядом с штангой.

У Латвии было ничего кроме фолов. На 52-й минуте гости должны были остаться в меньшинстве. Очень грубо сыграл Карклиньш, наступив Вейналдуму сзади по ахиллу. Удивительно, почему рефери из Франции Стефани Фраппар не удалила игрока сборной Латвия.

Нидерланды в итоге забили второй гол. Подача с углового Депая и Люк Де Йонг сделал то, что умеет лучше всего – удачно пробил головой.

В конце игры Нидерланды расслабились и позволили Цыганиксу ударить в штангу. Счет остался прежним. Всего лишь 2:0 против Латвии.

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа G, второй тур

27 марта 2021. Амстердам, “Йохан Кройфф Арена”

Нидерланды – Латвия 2:0

Голы: Бергейс 10, Люк Де Йонг 69

Нидерланды: Крул – Думфрис, Де Лигт, Блинд, Вейндал – Френки Де Йонг, Вейналдум (ван де Бек 80) – Бергейс (Стенгс 84), Классен (Гравенберх 79), Депай (Бергвейн 90) – Люк де Йонг (Бабел 79)

Латвия: Озолс – Юрковскис, Тарасовс, Черномордыйс, Федеровс – Тоберс, Зюзинс (Карклиньш 46) – Цыганикс (Соловьевс 85), Икауниекс (Кроллис 88), Камеш (Савалникс 79) – Улдрикис (Гутковскис 46)

Предупреждения: Люк Де Йонг 53, Блинд 87 – Икауниекс 34, Карклиньш 52