Холанд молчит - сборная проигрывает. Норвегия - Турция 0:3

Капитан Норвегии Мартин Эдегор травмировался в матче против Гибралтара, заставив схватиться за сердце поклонников национальной сборной. Мы все знаем, что сейчас у скандинавов выросло неплохое поколение футболистов, в атаке могут и умеют забивать Сорлот и Холанд, но кто-то ведь должен снабжать их снарядами. Подобную роль исполняет именно Мартин, а потому его возможный пропуск сегодняшнего матча ставил под угрозу итоговый успех. Но не переживайте, болельщики норвежцев, Эдегор вышел в старте. Вот только это не особо помогло.

Норвегия продолжает свой флешмоб перед матчами квалификации к Чемпионату миру, который пока что поддержала лишь Германия. Основной посыл - необходимость соблюдения прав человека на поле и вне его. Причина - смерти рабочих в Катаре во время работ на стадионах после получения прав проведения Мундиаля. Говорят, что дело может дойти до бойкота. Говоря откровенно, норвежцы скорее пропустят турнир из-за своей игры, а не из-за убеждений.

