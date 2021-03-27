Холанд молчит - сборная проигрывает. Норвегия - Турция 0:3

Капитан Норвегии Мартин Эдегор травмировался в матче против Гибралтара, заставив схватиться за сердце поклонников национальной сборной. Мы все знаем, что сейчас у скандинавов выросло неплохое поколение футболистов, в атаке могут и умеют забивать Сорлот и Холанд, но кто-то ведь должен снабжать их снарядами. Подобную роль исполняет именно Мартин, а потому его возможный пропуск сегодняшнего матча ставил под угрозу итоговый успех. Но не переживайте, болельщики норвежцев, Эдегор вышел в старте. Вот только это не особо помогло.

Норвегия продолжает свой флешмоб перед матчами квалификации к Чемпионату миру, который пока что поддержала лишь Германия. Основной посыл - необходимость соблюдения прав человека на поле и вне его. Причина - смерти рабочих в Катаре во время работ на стадионах после получения прав проведения Мундиаля. Говорят, что дело может дойти до бойкота. Говоря откровенно, норвежцы скорее пропустят турнир из-за своей игры, а не из-за убеждений.

Human Rigths - on and off the pitch



Norway✔️

Germany✔️

NEXT? #NORTUR pic.twitter.com/qLbvcte49A — Fotballandslaget (@nff_landslag) March 27, 2021

В матче против сборной Нидерландов, в котором турки добыли достаточно убедительную победу, они продемонстрировали, что прекрасно умеют играть без мяча, а также реализовывают большую часть своих моментов. Что нежелательно делать против подобной команды? Правильно, пропускать быстрые голы. Но скандинавы решили облегчить задачу сопернику, провалившись в оборону уже на 4-й минуте - Туфан не простил. Полузащитнику удался шикарный удар с линии штрафной площади.

Номинальные хозяева, которые принимали Турцию в Малаге, забрали мяч себе, но действовали достаточно прямолинейно. Лидеры, в лице Эдегора и Холанда, исчезли с радаров, а единственным, кто хоть немного выделялся, был Сорлот. Форвард "Лейпцига" неплохо разгонял атаки, а также завершил наиболее опасный выпад скандинавов, пробив в штангу. "Лунные звезды" терпели и смогли дать ответ только после стандарта. Зато ответ этот была настолько убийственным, что счет стал уже 0:2. Во время углового сразу два норвежца должны были следить за Сеюнджю, но когда центрбек "Лестера" бил головой, то находился в полном одиночестве. Внимательнее быть нужно, номинальные хозяева.

Наставник норвежцев понимал, что изменения в состав нужно вносить уже в перерыве, а потому на второй тайм решил выпустить нового вратаря. Интересный шаг, который не дал особого преимущества. Более того, турки выдержав ряд однообразных навес хозяев, забили третий, окончательно обеспечив себе три бала. Снова героем вышел Туфан, но теперь он забил настоящий шедевр - шикарный удар в дальний угол. Не хуже выстрела Гризманна.

Холанд и компания проснулась после третьего пропущенного и даже соорудила гол престижа, который спустя мгновение был отменен из-за офсайда. Турки большую часть времени проводили в обороне, но и не забывали про контратаки, во время которых несколько раз смогли потревожить Хансена. Итоговый счет - 0:3. Турция побеждает... Турция не просто набирает шесть очков после двух туров. Они обыгрывают двух главных конкурентов за первое место на старте, делая очень серьезную заявку. "Лунным звездам" пора готовиться в Катар? Бойкот устраивать они пока не планируют.

???????????????????? Ozan Tufan gets his second of the night ????



???? Hat-trick incoming? #WCQ pic.twitter.com/2EMON8Acq1 — European Qualifiers (@EURO2020) March 27, 2021

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа G

Норвегия - Турция 0:3

Голы: Туфан 4, Сеюнджу 28

Норвегия: Ярштайн (Хансен 46) - Райерсон (Свенссон 67), Айер, Грегерсен, Мелинг - Мидтше (Торстведт 67), Эльнусси (Кинг 67), Эдегор, Берг - Холанд (Торсби 83), Сорлот

Турция: Чакыр - Айхан, Мюлдюр, Сеюнджю, Мерас - Йокушлу - Языджи (Эркин 69), Туфан, Чалханоглу, Караман (Унал 73) - Йылмаз

Удаление: Торстведт 80