Отбор на ЧМ-2022: волевая победа белорусов и скромное преимущество от хорватов

Отбор на ЧМ-2022, группа Н, второй тур

"Стадион Риека" (Риека)

Главный арбитр: Красота Тохвер (Эстония)

Хорватия - Кипр 1:0

Гол: Пашалич 40

Полноценное преимущество на поле "шашечные" смогли воплотить лишь в один гол преимущества на табло. Не смотря на ​​это, подопечные Златко Далича получают первые три очка в копилку.

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Отбор на ЧМ-2022, группа Е, второй тур

"Стадион Динамо" (Минск)

Главный арбитр: Роберт Хеннесси (Ирландия)

Беларусь - Эстония 4:2

Голы: Лисакович 45 пен., 84, Кендыш 64, Савицкий 81 - Аниер 31, 55

Удаление: Ойгус 77 (вторая желтая)

После того, как дважды белорусы уступали в счете, они все же смогли не только отыграться, но и выйти вперед с преимуществом в два мяча. Важным фактором стало удаление Ойгуса через 15 минут после того, как он вышел на поле со скамейки запасных. Тоже первые три очка для сборной Беларуси в общий рейтинг, как для сборной Хорватии.