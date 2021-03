ВИДЕО, как cборная Норвегии снова протестовала перед матчем отбора на ЧМ в футболках с надписью "Права человека"

В среду, 24 марта, в матче против Гибралтара сборная Норвегии впервые публично выступила с протестом из-за нарушения прав человека на стройках стадиона к Чемпионату Мира в Катаре. Сегодня же Холанд и компания снова провели акцию протеста перед поединком, но теперь уже с другой надписью:

Norge med ny markering!

Human rights on and off the pitch på t-skjortene. pic.twitter.com/BV6XMKQe9d