ВИДЕО, как cборная Норвегии снова протестовала перед матчем отбора на ЧМ в футболках с надписью "Права человека"

В среду, 24 марта, в матче против Гибралтара сборная Норвегии впервые публично выступила с протестом из-за нарушения прав человека на стройках стадиона к Чемпионату Мира в Катаре. Сегодня же Холанд и компания снова провели акцию протеста перед поединком, но теперь уже с другой надписью:

"Права человека на поле и вне его. Норвегия - ✓, Германия - ✓. Кто еще? "

Norge med ny markering!

Human rights on and off the pitch på t-skjortene. pic.twitter.com/BV6XMKQe9d — TV 2 Sporten (@2sporten) March 27, 2021

Отметим, что сборная Германии тоже присоединилась к подобным акциям против нарушения прав человека в Катаре перед матчем с Исландией.