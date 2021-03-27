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ВИДЕО, как cборная Норвегии снова протестовала перед матчем отбора на ЧМ в футболках с надписью "Права человека"
Дело набирает обороты
@nff_landslag on Twitter
В среду, 24 марта, в матче против Гибралтара сборная Норвегии впервые публично выступила с протестом из-за нарушения прав человека на стройках стадиона к Чемпионату Мира в Катаре. Сегодня же Холанд и компания снова провели акцию протеста перед поединком, но теперь уже с другой надписью:
"Права человека на поле и вне его. Норвегия - ✓, Германия - ✓. Кто еще? "
Norge med ny markering!— TV 2 Sporten (@2sporten) March 27, 2021
Human rights on and off the pitch på t-skjortene. pic.twitter.com/BV6XMKQe9d
Отметим, что сборная Германии тоже присоединилась к подобным акциям против нарушения прав человека в Катаре перед матчем с Исландией.
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