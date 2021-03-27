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Чемпионат мира FIFA

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ВИДЕО, как cборная Норвегии снова протестовала перед матчем отбора на ЧМ в футболках с надписью "Права человека"

Чемпионат мира FIFA
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Дело набирает обороты

ВИДЕО, как cборная Норвегии снова протестовала перед матчем отбора на ЧМ в футболках с надписью "Права человека"

@nff_landslag on Twitter

Новина українською

В среду, 24 марта, в матче против Гибралтара сборная Норвегии впервые публично выступила с протестом из-за нарушения прав человека на стройках стадиона к Чемпионату Мира в Катаре. Сегодня же Холанд и компания снова провели акцию протеста перед поединком, но теперь уже с другой надписью:

"Права человека на поле и вне его. Норвегия - , Германия - . Кто еще? "

Отметим, что сборная Германии тоже присоединилась к подобным акциям против нарушения прав человека в Катаре перед матчем с Исландией.

ВИДЕО, как cборная Норвегии снова протестовала перед матчем отбора на ЧМ в футболках с надписью "Права человека" - изображение 1
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