Вспышка коронавируса: в сборной Польши второй положительный тест за неделю

Голкипер сборной Польши Лукаш Скорупский сдал положительный тест на COVID и не поможет команде в ближайших играх, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Ранее коронавирус был обнаружен у еще одного игрока польской сборной - центрального полузащитника Матеуша Клыха.

Поляки в ближайшее время в рамках отбора на ЧМ-2022 встретятся с Андоррой (28 марта) и Англией (31 марта).

29-летний Скорупский - неосновной игрок "Кадры", на его счету лишь 4 матча за команду. Тем не менее, новость о его болезни встревожила польские СМИ, ведь есть риск, что COVID подхватят и другие футболисты.