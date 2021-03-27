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Вспышка коронавируса: в сборной Польши второй положительный тест за неделю

Чемпионат мира FIFA
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Выбыл резервный вратарь

Вспышка коронавируса: в сборной Польши второй положительный тест за неделю

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alessandro Sabattini

Новина українською

Голкипер сборной Польши Лукаш Скорупский сдал положительный тест на COVID и не поможет команде в ближайших играх, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

Ранее коронавирус был обнаружен у еще одного игрока польской сборной - центрального полузащитника Матеуша Клыха.

Поляки в ближайшее время в рамках отбора на ЧМ-2022 встретятся с Андоррой (28 марта) и Англией (31 марта).

29-летний Скорупский - неосновной игрок "Кадры", на его счету лишь 4 матча за команду. Тем не менее, новость о его болезни встревожила польские СМИ, ведь есть риск, что COVID подхватят и другие футболисты.

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В статье: Польша Болонья (Болонья) Лукаш Скорупски
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Источник:
Polsat

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