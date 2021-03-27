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Отбор на ЧМ-2022. Сербия - Португалия 2:2. Гости расслабились и потеряли преимущество

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Замены внесли свои коррективы

Отбор на ЧМ-2022. Сербия - Португалия 2:2. Гости расслабились и потеряли преимущество

Сербія/Автор невідомий

Новина українською

Отбор на Чемпионат Мира 2022

Группа А, второй тур

"Райко Митич" (Белград)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Сербия - Португалия 2:2

Голы: Жота 11, 36 - Митрович 46, Костич 60

Португалия: Лопеш - Соареш, Диаш, Фонте, Канселу (Мендеш 72) - Фернандеш (Пальинья 90+1), Оливейра (Санчо 72), Данилу - Жота (Феликс 85), Роналду, Б. Силва

Сербия: Дмитрович - Миленкович, С. Митрович, Павлович - Лазович (Максимович 46), Милинкович-Савич - Гудель, Костич (Ристич 72) - Тадич (Джуричич 82) - Влахович (Радонич), А. Митрович (Йович 88)

Предупреждения: Максимович 57, Митрович 85 - Фернандеш 53, Фонте 54, Роналду 90+4

Удаление: Миленкович 90+2 (прямая красная)

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В статье: Национальная сборная Португалии национальная сборная Сербии
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2021 в 23:44
Опять на счёте сказывается отсутствие VAR.
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Пришта Литин (Київ)
27.03.2021 в 23:43
Португальці самі собі підпортили.
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Algrab (Костопiль)
27.03.2021 в 23:40
монреальському оленю: ну що, оленю, хр.н тобі, а не виграш сербів...
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