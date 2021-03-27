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Отбор на ЧМ-2022. Сербия - Португалия 2:2. Гости расслабились и потеряли преимущество
Замены внесли свои коррективы
Сербія/Автор невідомий
Отбор на Чемпионат Мира 2022
Группа А, второй тур
"Райко Митич" (Белград)
Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)
Сербия - Португалия 2:2
Голы: Жота 11, 36 - Митрович 46, Костич 60
Португалия: Лопеш - Соареш, Диаш, Фонте, Канселу (Мендеш 72) - Фернандеш (Пальинья 90+1), Оливейра (Санчо 72), Данилу - Жота (Феликс 85), Роналду, Б. Силва
Сербия: Дмитрович - Миленкович, С. Митрович, Павлович - Лазович (Максимович 46), Милинкович-Савич - Гудель, Костич (Ристич 72) - Тадич (Джуричич 82) - Влахович (Радонич), А. Митрович (Йович 88)
Предупреждения: Максимович 57, Митрович 85 - Фернандеш 53, Фонте 54, Роналду 90+4
Удаление: Миленкович 90+2 (прямая красная)
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