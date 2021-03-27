Квалификация ЧМ-2022. Чехия - Бельгия 1:1. Серия из 35 матчей без ничьих закончена!

Вы не поверите, но чехи не играли вничью почти 4 года! Последний раз "Народная команда" расходилась миром с Норвегией (1:1) 10 июня 2017 года, после чего выдала серию из 35 матчей без ничьих.

Сегодня серия была закономерно закончена. Закономерно - потому что матч получился очень равным, ни одна из команд не имела заметного перевеса по игре.

Как и ожидалось, по бельгийцах сильно ударило отсутствие Менье, Карраско и братьев Азаров. Без этой группы "Красным дьяволам" никак не удавалось запереть соперника в его штрафной; даже просто владеть мячом на чужой половине получалось через раз.

Чехи же атаковали очень резко, а защищались цепко. Крменчик мог забивать уже на старте, но пробил в штангу; также напряг Куртуа ударом с острого угла Янкто. Бельгия ответила на это выстрелом Дендонкера со средней дистанции и попыткой Мертенса со второго этажа - в обоих случаях отлично сыграл Вацлик.

Было видно, что голы будут, и они действительно пошли после перерыва. Чехи отличились первыми - Лукашу Проводу удался мощный низовой удар точно в угол. Де Брюйне и Лукаку ответили довольно быстро - первый отдал вразрез, а второй идеально убрал защитника и прошил Вацлика.

Это еще больше раскрыло игру - чехи пошли вперед, создали парочку шансов, лучший из которых упустил Боржил, пробивший в перекладину после отскока. Запомнился и удар Соучека на последних секундах, который уже из ворот вынес защитник. За Бельгию снова отдувался де Брюйне - Кевин обводил вратаря, но поцелил в штангу.

Такой вот развеселый матч. В таблице после него у Чехии и Бельгии стало по 4 очка, но у "Народной команды" чуть лучше разница голов, поэтому она разместилась первой, а "Красные дьяволы" - вторыми.

Прага. "Синобо Стэдиум"

Чехия - Бельгия - 1:1

Голы: Провод, 50 - Лукаку, 60

Чехия: Вацлик - Коуфал, Кудела, Челюстка, Боржил - Провод, Барак (Павелка, 78), Холеш, Соучек, Янкто (Масопуст, 61) - Крменчик (Выдра, 78)

Бельгия: Куртуа - Альдервейрельд, Денайер, Вертонген - Кастань, Тилеманс, Дендонкер, Шадли (Фоке, 56) - де Брюйне, Мертенс (Троссар, 56) - Лукаку

Предупреждения: Соучек, 43 - Кастань, 25, Вертонген, 73