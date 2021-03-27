Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО

Хорошо, что нам люксы не попалось снова. С ними играть неблагодарное дело. У них до сих пор репутация карликов, хотя они уже давно сильнее, а по игре они ничем не хуже , условных, словаков , например. Вот и получается , что обыграли люксов, это воспринимается , как должное. Не обыграли , и тут же начнут кричать позор. Хотя сборная эта не пальцем деланная.