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Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
(10 голосов)

Эффектный удар вингера "Динамо"

Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО

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В матче группы A отбора на Чемпионат мира 2022 сборная Люксембурга минимально на выезде обыграла команду Ирландии.

Единственный мяч в поединке забил вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес - форвард подхватил мяч возле штрафной соперника и нанес точный дальний удар в нижний угол ворот ирландцев.

Чемпионат Мира Квалификация, Европа, 2-й тур

Ирландия - Люксембург 0:1

Гол: Жерсон 85

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В статье: Ирландия Люксембург Жерсон Родригес
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Комментарии (9)
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football_soccer (Украина)
28.03.2021 в 11:09
Хорошо, что нам люксы не попалось снова. С ними играть неблагодарное дело. У них до сих пор репутация карликов, хотя они уже давно сильнее, а по игре они ничем не хуже , условных, словаков , например. Вот и получается , что обыграли люксов, это воспринимается , как должное. Не обыграли , и тут же начнут кричать позор. Хотя сборная эта не пальцем деланная.
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0
0
fanat_football (Херсон)
28.03.2021 в 08:47
Вот и оставьте этого его там. Не нужен он в Динамо.
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0
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
28.03.2021 в 08:39
КАПЕЦЬ Це ж серії "Футбол - вирівнюється!" Чи ірландці суперника не побачили
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0
0
мы за динамо (киев)
28.03.2021 в 06:13
одним словом динамівець
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+8
0
fanat_football (Херсон)
28.03.2021 в 08:48
Який він в сраці динамовець? Самозакоханий півень він.
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0
-6
avatar
DOMENICO (Lviv)
28.03.2021 в 00:04
Молодець!
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+13
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2021 в 23:57
Чудовий гол!
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+11
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
27.03.2021 в 23:55
А в Динамо мы не можем, а в Динамо нас тошнит...
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+5
-15
Пришта Литин (Київ)
27.03.2021 в 23:46
Уху енно!!
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+12
-2


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