Чемпионат мира FIFA
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Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО
Эффектный удар вингера "Динамо"
В матче группы A отбора на Чемпионат мира 2022 сборная Люксембурга минимально на выезде обыграла команду Ирландии.
Единственный мяч в поединке забил вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес - форвард подхватил мяч возле штрафной соперника и нанес точный дальний удар в нижний угол ворот ирландцев.
Чемпионат Мира Квалификация, Европа, 2-й тур
Ирландия - Люксембург 0:1
Гол: Жерсон 85
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Комментарии (9)
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football_soccer (Украина)
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fanat_football (Херсон)
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мы за динамо (киев)
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DOMENICO (Lviv)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
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