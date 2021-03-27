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Словакия совершила камбэк и спасла ничью в матче с Мальтой

Чемпионат мира FIFA
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Словакия совершила камбэк и спасла ничью в матче с Мальтой

Reuters

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В матче 2-го тура группы H в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 Словакия и Мальта выдали голевую феерию, забив на двоих четыре мяча.

Обе команды выдали по отличному отрезку в начале тайма: сначала гости забили два мяча за три минуты, а в начале второй половины встречи уже словаки дважды поразили ворота Мальты.

Чемпионат Мира Квалификация, Европа, 2-й тур

Словакия - Мальта 2:2

Голы: Стрелец 49, Шкриньяр 53 - Гэмбин 16, Сатариано 19

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В статье: Словакия Мальта
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