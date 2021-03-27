Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Словакия совершила камбэк и спасла ничью в матче с Мальтой
По тайму на каждую команду
Reuters
В матче 2-го тура группы H в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 Словакия и Мальта выдали голевую феерию, забив на двоих четыре мяча.
Обе команды выдали по отличному отрезку в начале тайма: сначала гости забили два мяча за три минуты, а в начале второй половины встречи уже словаки дважды поразили ворота Мальты.
Чемпионат Мира Квалификация, Европа, 2-й тур
Словакия - Мальта 2:2
Голы: Стрелец 49, Шкриньяр 53 - Гэмбин 16, Сатариано 19
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО
- Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО
- Холанд молчит - сборная проигрывает. Норвегия - Турция 0:3
- Тренер Миная, трансфер Кухаревича, предварительный контракт Тайсона. Главные новости за 26 марта
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- После расставания с девушкой звезда Тоттенхэма ищет счастья на сайте знакомств. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...