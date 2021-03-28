Ярость Роналду. Сербия - Португалия 2:2. Видео голов и обзор матча

...ну уж если так там судят, то наши ангелочки просто..., бокового точно на "мыло", вот поэтому и нет ВАРА, ...коррупция мать ее, ... и уже без прикрытия. Судья в любую сторону, и решение не отменить... Кто рискнет - он в шоколаде... Очень даже понимаю Рональду - на последних секундах и такой облом...