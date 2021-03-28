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Ярость Роналду. Сербия - Португалия 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Сербия - Португалия, отбор к ЧМ-2022, 27 марта 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Сербия - Португалия, который состоялся в рамках второго тура европейского отбора к ЧМ-2022. Португальцы дважды забили в первом тайме - отличился Диогу Жота из «Ливерпуля». Но хозяева возродились после перерыва - голы Митровича и Костича позволили выровнять положение. Финал поединка завершилось скандалом - арбитр не засчитал гол Роналду на последних секундах, хотя на повторе видно, что мяч пересек линию. Это так разозлило Криштиану, что он покинул поле, не дождавшись финального свистка.
Отбор к ЧМ-2022. Группа А
Сербия - Португалия 2:2
Голы: Митрович 46, Костич 60 - Жота 11 36
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