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Ярость Роналду. Сербия - Португалия 2:2. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

Смотреть видео обзор матча Сербия - Португалия, отбор к ЧМ-2022, 27 марта 2021

Ярость Роналду. Сербия - Португалия 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Сербия - Португалия, который состоялся в рамках второго тура европейского отбора к ЧМ-2022. Португальцы дважды забили в первом тайме - отличился Диогу Жота из «Ливерпуля». Но хозяева возродились после перерыва - голы Митровича и Костича позволили выровнять положение. Финал поединка завершилось скандалом - арбитр не засчитал гол Роналду на последних секундах, хотя на повторе видно, что мяч пересек линию. Это так разозлило Криштиану, что он покинул поле, не дождавшись финального свистка.

Отбор к ЧМ-2022. Группа А
Сербия - Португалия 2:2
Голы: Митрович 46, Костич 60 - Жота 11 36

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В статье: Португалия Сербия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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martinchik (Bogorodchanu)
28.03.2021 в 10:45
Немає на цих суддів Гельзіна.
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usovvictor (Kharkov)
28.03.2021 в 09:42
...ну уж если так там судят, то наши ангелочки просто..., бокового точно на "мыло", вот поэтому и нет ВАРА, ...коррупция мать ее, ... и уже без прикрытия. Судья в любую сторону, и решение не отменить... Кто рискнет - он в шоколаде... Очень даже понимаю Рональду - на последних секундах и такой облом...
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