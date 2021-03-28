Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО
Криштиану не мог поверить в происходящее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч Сербии и Португалии (2:2) в рамках 2-го тура отбора к ЧМ-2022 закончился настоящим скандалом.
Капитан гостей Криштиану Роналду при равном счёте забил победный мяч 90+3 минуте встречи, но судья отменил этот гол, посчитав, что игровой снаряд не полностью пересёк линию.
Роналду был так разгневан, что ушёл с поля ещё до конца поединка, в ярости бросив свою капитанскую повязку на землю. До этого Криштиану также получил желтую карточку за споры с арбитром.
- Смотрите также: Сербия - Португалия 2:2. Видео обзор матча
Отметим, что в матче в Белграде не использовался ни ВАР, ни система автофиксации гола.
Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM— ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021
Популярное сейчас
- Кухаревич продолжит карьеру в Европе, у Миная новый тренер и это не Севидов. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Жерсон дальним ударом в концовке принес победу Люксембургу. ВИДЕО
- Самая кривая разметка в истории: уругвайский Прогресо насмешил интернет
- Старт отбора на ЧМ-2022. Какой формат и что нужно Украине для выхода в финальную часть?
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья