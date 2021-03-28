  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Криштиану не мог поверить в происходящее

Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч Сербии и Португалии (2:2) в рамках 2-го тура отбора к ЧМ-2022 закончился настоящим скандалом.

Капитан гостей Криштиану Роналду при равном счёте забил победный мяч 90+3 минуте встречи, но судья отменил этот гол, посчитав, что игровой снаряд не полностью пересёк линию.

Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО - изображение 1

Роналду был так разгневан, что ушёл с поля ещё до конца поединка, в ярости бросив свою капитанскую повязку на землю. До этого Криштиану также получил желтую карточку за споры с арбитром.

Отметим, что в матче в Белграде не использовался ни ВАР, ни система автофиксации гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (23)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
28.03.2021 в 11:16
Заднеприводный в очередной раз показал своё отношение к родной стране и товарищам по команде. Уверен, что ни одному украинцу такое даже в голову не пришло бы!
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
28.03.2021 в 11:16
Навіть при тому, що судді дали маху, поведінка не гідна футболіста його статусу і капітана своєї збірної
Ответить
0
0
cucumber (Киев)
28.03.2021 в 11:02
Жаль Криштунчика, гол-такі був, і йому з його позиції це було краще бачити. Суддю треба наказати, бо його рішення вплинуло на результат відбірної гри, бо було відно, що він навіть не радився з боковим суддею. А ВАР потрібен, бо від прогресу не відмовляються. вася огурцов
Ответить
0
-2
Vantala (Kharkiv)
28.03.2021 в 10:55
Уйти с поля рискуя нарваться на удаление (тут и без ВАР чисто по правилам наваться можно), бросить капитанскую повязку на землю - ну такой себе капитан у Португалии.
Ответить
+2
0
football_soccer (Украина)
28.03.2021 в 10:55
Я футболистов и тренеров в упор не понимаю. Подавляющее большинство из них ноет , что им не нравится вар, что это убивает ДУХ игры и тд. Но как только спорный момент , так сразу у них бомбит и они начинают скандалы с судьями. Футболистам и тренерам уж пора определиться, что вам надо, технологии и повторы или ДУХ игры с бесконечным ошибками судьей.А то очень удобно устроились, когда решение в их пользу , так вар не надо, когда решение против них-- так сразу нужен вар
Ответить
+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.03.2021 в 10:28
...я бы тоже так поступил, у него смелость показать свое презрение в таком матче такое судейство, другие бы молча проглотили бы в кулуарах бормотали, как и мы отписываемся, а он игрок действия, на популярности и сыграл, иначе никак к ответу не привлечешь весь "этот" судейский корпус, ...ведь победу украли на последних секундах..., да в таком турнире на отбор... Кстати второй случай...
Ответить
0
-4
viajador (с. Печихвости)
28.03.2021 в 10:23
З верхотури добре видно, що гол був, але суддям в полі і на лінії видно зовсім по іншому. На скільки матчів дискваліфікували б Девіча, якби він пішов з поля після незарахованого голу Україна-Англія на Євро2012? )))
Ответить
+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.03.2021 в 10:41
...боковой на что, он и сказал...
Ответить
0
-2
viajador (с. Печихвости)
28.03.2021 в 10:19
Українця б дискваліфікували мінімум на 3-5 матчів. А Зозулю на 10.
Ответить
+4
0
янковский ян (Запорожье)
28.03.2021 в 09:46
Ну и что остались еще те кто против вар? Да он затягивает игру. Но с ним справедливо. Вспомните евро и нашу игру с англичанами. Та же ситуация
Ответить
+7
0
avatar
Serega1111 (Киев)
28.03.2021 в 10:43
ВАР - штука правильная и необходимая, я бы только немного пересмотрел способ его применения. Во первых нужно установить лимит запросов на его использование, допустим - каждая команда два раза за игру может сделать запрос на пересмотр эпизода. Это научило бы футболистов ценить эти запросы и не махать руками в каждом сомнительном случае. А во вторых, считаю - незачем главному в поле каждый раз бегать и смотреть на экран. Пусть в ситуациях с пересмотром решение принимает арбитр, сидящий на варе, это ускорит процесс. А на вар нужно садить авторитетных арбитров, можно из числа тех, кто по возрасту в поле судить уже не может, только не совсем уж старых пердунов.
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 10:44
Иронично, но будь вар нам все равно не засчитали бы тот гол)
Ответить
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
28.03.2021 в 09:28
Эгоист. Капитан команды не должен так поступать - швырять повязку на поле, даже в такой ситуации
Ответить
+8
-2
REI (Львів)
28.03.2021 в 09:51
Я бы за такое ставил под вопрос капитанства такого игрока в принципе. Это почти как растоптать флаг страны. Если б кто то из наших такое сделал я б его мысленно в Сибирь бы выслал
Ответить
+3
-2
lightning (Одесса)
28.03.2021 в 10:07
звИзда
Ответить
+2
-1
avatar
Просто Толик (Одесса)
28.03.2021 в 09:15
Печалька. Ребята, подскажите, а почему на матчах отбора к чм 2022 не используется система ВАР?
Ответить
+2
0
REI (Львів)
28.03.2021 в 09:49
из-за того типо что в Африке есть страны у которых нет возможности такие технологии внедрить и соответственно чтобы все были в равных условиях
Ответить
+1
0
Litb@rski (Кёльн)
28.03.2021 в 10:15
Ты это сам придумал ...откуда инфа...В рашке на ЧМ вар был и там тоже Африка была
0
-2
REI (Львів)
28.03.2021 в 10:32
В смысле сам придумал? Об этом давно уже все написали и рассказали
+1
0
trey222
28.03.2021 в 10:35
В финальной части ВАР обеспечивает страна проводящая финальную часть т.е.2020 Россия.
+1
0
REI (Львів)
28.03.2021 в 10:41
Они в Африке у себя на "Аренах" не могут обеспечить технологию, поэтому в ФИФА решили что все должны пробираться на ча ЧМ в равных условиях и ВАРа не будет ни у кого. В России ВАР был на всех стадионах, так же будет и в Катаре. В отборе же - нет.
+1
0
Acsakal (Kharkov)
28.03.2021 в 10:57
Це абсолютно безглузде рішення. Усі в рівних умовах бути не можуть і ніколи не бувають. У Європі дітлахи грають на оксамитових газонах, а в Африці - прямо в саванні, де пасуться буйволи з носорогами - і що з того? Як відсутність ВАРу в Африці може вплинути на результати ігор в Європі? Або як наявність ВАР в Європі вплине на відбір в Африці? Та ніяк! Це маразм на кшталт "Black lives matter". - All lives matter! All! - Black, yellow, red and white - ALL LIVES MATTER!
0
0
REI (Львів)
28.03.2021 в 11:00
Я згоден що таке рішення не викликає ніякої реакції окрім щирого фейспалму, але ж це FIFA та BLM, чого від них ще можна чекати
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...