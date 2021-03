Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО

Матч Сербии и Португалии (2:2) в рамках 2-го тура отбора к ЧМ-2022 закончился настоящим скандалом.

Капитан гостей Криштиану Роналду при равном счёте забил победный мяч 90+3 минуте встречи, но судья отменил этот гол, посчитав, что игровой снаряд не полностью пересёк линию.

Роналду был так разгневан, что ушёл с поля ещё до конца поединка, в ярости бросив свою капитанскую повязку на землю. До этого Криштиану также получил желтую карточку за споры с арбитром.

Отметим, что в матче в Белграде не использовался ни ВАР, ни система автофиксации гола.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM