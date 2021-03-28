Судья извинился за отменённый гол Роналду

Главный арбитр матча Сербия–Португалия (2:2) Данни Маккели извинился за свою ошибку в конце встречи.

На последней компенсированной минуте Криштиану Роналду забил победный гол, но нидерландский судья отменил взятие ворот по сигналу бокового Марио Дикса, не заметившего, что мяч полностью пересёк линию.

В отборочных матчах не используется VAR, поэтому у арбитра не было возможности воспользоваться повтором во время поединка. Тем не менее, после игры Маккели посмотрел повторы и принес португальцам извинения за незасчитанный гол.