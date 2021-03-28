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Судья извинился за отменённый гол Роналду

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Арбитр признал свою ошибку

Судья извинился за отменённый гол Роналду

Новина українською

Главный арбитр матча Сербия–Португалия (2:2) Данни Маккели извинился за свою ошибку в конце встречи.

На последней компенсированной минуте Криштиану Роналду забил победный гол, но нидерландский судья отменил взятие ворот по сигналу бокового Марио Дикса, не заметившего, что мяч полностью пересёк линию.

В отборочных матчах не используется VAR, поэтому у арбитра не было возможности воспользоваться повтором во время поединка. Тем не менее, после игры Маккели посмотрел повторы и принес португальцам извинения за незасчитанный гол.

"Еще на поле арбитр сказал мне, что собирается посмотреть видеозапись и извинится, если для этого будут основания. Так и произошло. Он извинился", — цитирует главного тренера Португалии Сантуша Record.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия
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Комментарии (25)
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oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 11:17
Каким боком здесь ВАР? Есть система которая фиксирует пересёк ли мяч линию ворот и даёт сигнал арбитру в поле. ВАР для других вещей.
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0
0
football_soccer (Украина)
28.03.2021 в 11:01
Куда боковой смотрел это вообще загадка загадок . Фантазировал себе пляж с полуголыми мулатками?? Даже в динамике в трансляции было видно , что типок ногой уже въехал явно за линию ворот. Вот вам и футбол без технологий. Зато ДУХ игр сохранен. Хехе
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+2
-1
igor_ignat (Weimar)
28.03.2021 в 10:54
Англичане еще до ВАРа использовали "глаз орла",-устройство, сигнализирующее арбитра о том, пересек ли мяч линию ворот. Не думаю, что его использование обошлось бы слишком дорого для отбора на ЧМ...даже в Африке
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+3
0
viajador (с. Печихвости)
28.03.2021 в 10:52
Для взяття воріт непотрібна складна система ВАР. Елементарна перевірка взяття воріт за допомогою телекамер, якщо нема грошей на кілька мікро веб-камер в рамці воріт.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 10:50
Извините, но вы не стали чемпионами мира. Дорого такие извинения обходятся.
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0
0
viajador (с. Печихвости)
28.03.2021 в 10:49
З верхотури добре видно, що гол був, але суддям в полі і на лінії видно зовсім по іншому.
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+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
28.03.2021 в 10:46
А уявімо, якби це був матч ЧУ... Перед Олімпіком судді не вибачилися...
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+2
0
Хмельничанин (Хмельницький)
28.03.2021 в 10:46
Тут все зрозуміло, гол був, судді (головний та лайсмен) не побачили (або не захотіли побачити) взяття воріт, потім головний вибачився. Не зрозуміло інше, як такий гравець як Сілва з 8-10 метрів не міг попасти в незахищену частину воріт, а попав в гравця збірної Сербії. Захиснику респект двічі врятувати за 2 секунди, а Сілві в аматорський футбол.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
28.03.2021 в 10:32
Перетнув мяч лінію воріт повністю або не перетнув можна встановити точно лише з камери НАД воротами, а не ЗБОКУ воріт. Це розуміє будь-хто, знайомий з елементарною геометрією. А стоп-кадр на поточній сторінці дає погляд саме збоку воріт, тому питання "був гол чи не був" залишається відкритим, незалежно від того чи вибачився арбітр чи ні. Гадаю, що незалежно від того, в яких умовах грають в африканських країнах, заможна Європа могла би собі дозволити проводити відбірні матчі із застосуванням ВАР, бо відбір лише почався, а вже було кілька гучних помилок, в тому числі не на користь збірної України. Слід просто визнати, що ми вже звикли до ВАР і встигли забути, які жахливі помилки можуть робити арбітри без нього. Тим більше, що система автофіксації голу - це автономний елемент ВАР, і впровадити в усій Європі хоча би його було би просто необхідно.
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+3
-1
REI (Львів)
28.03.2021 в 10:51
Я теж не розумію звідки ажіотаж, там же реально не видно чи мяч повністю за лінією чи десь зо 2% ще залишилося над нею.. Про ВАР - питання не в заможності Європи, а у новітній моді на Рівність - правила тепер мають бути для всіх однакові (хєхє, точно)
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+2
-2
Acsakal (Kharkov)
28.03.2021 в 11:12
Це нагадує анекдот часів совка: "Чим відрізняються Маркс та Енгельс від леніна та сталіна? - Маркс з Енгельсом боролися за те, щоб не було бідних, а ленін зі сталіним - за те, щоб не було богатих."
0
0
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 10:07
разговор идет не о том пересек или не пересек а о том почему без вара все уже привыкли и судьи и игроки а тут такой облом почти в каждом матче
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+3
-1
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 10:04
сто процентную гарантию нельзя давать даже если в штаны наложил-может это кто подложил
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
28.03.2021 в 10:03
Та 100% гарантії, що гол був по цьому фото давати не можна... Можливо краї м'яча та лінії воріт на пару мм все ж таки пересувалися. Але в динаміці арбітру майже не можливо це чітко помітити.
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+3
-2
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 10:01
кому нахер нужна эта лига европы
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0
-5
REI (Львів)
28.03.2021 в 09:54
Вару у відборі немає завдяки BLM. Так як на їх малій батьківщині (в Африці) немає можливості використати вар, то усі тепер мають бути в рівних умовах.
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+4
-1
Тор-1306
28.03.2021 в 09:55
в Лиге Европы тоже нет ВАР
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+1
-1
REI (Львів)
28.03.2021 в 10:00
Ліга Європи? Ми ж тут говоримо про відбір до ЧС. А що там в Лізі Єфропи я якщо чесно не в курсі
+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
28.03.2021 в 09:59
...смотри моменты, там ясно видно...
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+2
-1
Лекарь (село Дарница)
28.03.2021 в 09:52
Хз, отсюда не видно, полностью ли мяч пересек линию ворот. У сербов даже камеры на линии нет, чтобы можно было 100% сказать
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+4
-3
royalstas (Вінниця)
28.03.2021 в 09:48
Просто треш не розумію як можна зажати бабки на вар...... в любому випадку майже в усіх чемпіонатах європи він приміняється. Приймаючі збірні могли б свої станції надати а в кого їх немає тим привезти це не коштувало б якихось неймовірних грошей......
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
28.03.2021 в 09:47
Эти очки могут португалам много стоить
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+1
0
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 09:47
как то странно главный отборочный турнир мира и без вара
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+3
-1
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 09:46
один извинился второй извинился но поезд уже ушел
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+3
-1
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 09:45
и куда засунуть эти извинения
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+3
-2


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