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Судья извинился за отменённый гол Роналду
Арбитр признал свою ошибку
Главный арбитр матча Сербия–Португалия (2:2) Данни Маккели извинился за свою ошибку в конце встречи.
На последней компенсированной минуте Криштиану Роналду забил победный гол, но нидерландский судья отменил взятие ворот по сигналу бокового Марио Дикса, не заметившего, что мяч полностью пересёк линию.
В отборочных матчах не используется VAR, поэтому у арбитра не было возможности воспользоваться повтором во время поединка. Тем не менее, после игры Маккели посмотрел повторы и принес португальцам извинения за незасчитанный гол.
"Еще на поле арбитр сказал мне, что собирается посмотреть видеозапись и извинится, если для этого будут основания. Так и произошло. Он извинился", — цитирует главного тренера Португалии Сантуша Record.
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