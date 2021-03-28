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Малиновский: Мы восстановились и готовы к игре с Финляндией
Руслан высказался перед игрой
Фото: УАФ
Игроки сборной Украины Руслан Малиновский и Ефим Конопля высказались перед игрой против Финляндии в рамках 2-го тура отбора к ЧМ-2022.
"Я считаю, что много времени прошло после игры с Францией. Дополнительный день дает больше времени на восстановление. Прекрасно себя чувствую, готовы к завтрашнему матчу", – подчеркнул Руслан Малиновский.
Ефим Конопля подчеркнул, что команда знает, как играть с финнами, чтобы добыть результат.
"Какую команду увидим завтра? В первую очередь, сверхмотивированную и знающую, в какой футбол играть и решать поставленные перед собой задачи", – добавил Ефим Конопля.
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