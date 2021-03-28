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Малиновский: Мы восстановились и готовы к игре с Финляндией

Чемпионат мира FIFA
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Руслан высказался перед игрой

Малиновский: Мы восстановились и готовы к игре с Финляндией

Фото: УАФ

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Игроки сборной Украины Руслан Малиновский и Ефим Конопля высказались перед игрой против Финляндии в рамках 2-го тура отбора к ЧМ-2022.

"Я считаю, что много времени прошло после игры с Францией. Дополнительный день дает больше времени на восстановление. Прекрасно себя чувствую, готовы к завтрашнему матчу", – подчеркнул Руслан Малиновский.

Ефим Конопля подчеркнул, что команда знает, как играть с финнами, чтобы добыть результат.

"Какую команду увидим завтра? В первую очередь, сверхмотивированную и знающую, в какой футбол играть и решать поставленные перед собой задачи", – добавил Ефим Конопля.

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В статье: Руслан Малиновский
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