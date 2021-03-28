Малиновский: Мы восстановились и готовы к игре с Финляндией

Игроки сборной Украины Руслан Малиновский и Ефим Конопля высказались перед игрой против Финляндии в рамках 2-го тура отбора к ЧМ-2022.

"Я считаю, что много времени прошло после игры с Францией. Дополнительный день дает больше времени на восстановление. Прекрасно себя чувствую, готовы к завтрашнему матчу", – подчеркнул Руслан Малиновский.

Ефим Конопля подчеркнул, что команда знает, как играть с финнами, чтобы добыть результат.