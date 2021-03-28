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Без Лунина и Довбика. Заявка Украины на матч с Финляндией
"Желто-синие" огласили состав
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 28 марта, Украина проведёт второй матч квалификации к Чемпионату мира-2022, в котором встретится со сборной Финляндии.
Заявка "жёлто-синих" на игру с финнами:
- Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защита: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко
- Полузащита: Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков
- Нападение: Роман Яремчук, Жуниор Мораес
В заявку на игру против Суоми не попали Владимир Шепелев, Александр Тымчик, Дмитрий Резник, Андрей Лунин и Артем Довбик.
Матч Украина – Финляндия начнётся в 21:45.
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Источник:УАФ
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
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MaximSK (Киев)
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Камонплей
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