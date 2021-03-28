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Без Лунина и Довбика. Заявка Украины на матч с Финляндией

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

"Желто-синие" огласили состав

Без Лунина и Довбика. Заявка Украины на матч с Финляндией

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня, 28 марта, Украина проведёт второй матч квалификации к Чемпионату мира-2022, в котором встретится со сборной Финляндии.

Заявка "жёлто-синих" на игру с финнами:

  • Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защита: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Евгений Макаренко
  • Полузащита: Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков
  • Нападение: Роман Яремчук, Жуниор Мораес

В заявку на игру против Суоми не попали Владимир Шепелев, Александр Тымчик, Дмитрий Резник, Андрей Лунин и Артем Довбик.

Матч Украина – Финляндия начнётся в 21:45.

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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
28.03.2021 в 11:05
Просто группа товарищей съездила в Париж... когда еще такой шанс будет. А играть ? Так то пусть другие играют, кто может и в форме )))... Победы нам над финнами !!!!
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MaximSK (Киев)
28.03.2021 в 10:51
Убрал бы еще Коноплянку и Коваленко, они сейчас не помощники сборной
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Камонплей
28.03.2021 в 11:08
Коваленко точно сыграет за эти два матча. Высока вероятность что один даже в старте. Шева не будет убивать Зину с Малиной незадолго до Евро. Тем более один с грыжей уже несколько месяцев бегает. А замен им не так много.
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