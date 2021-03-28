Филины в полете. Сборную Финляндии не останавливает даже сбывшаяся мечта

Финляндия - хоккейная империя. Также взяла 101 золотую медаль на летних Олимпиадах, большей частью в борьбе и метании тяжёлых предметов. Очень сильна в гоночном спорте. Футбол? Занятие для лентяев и слабаков, недостойное внимания. Ещё в 2017-ом году сборная и её болельщики выглядели скорее закрытым кружком, чем реальной силой. Журналист Матти Харконен объяснял World Soccer в 2019-ом году: "Ещё пару месяцев назад футбол практически не существовал в глазах публики. Все говорили, что в других странах играют в футбол, а в Финляндии - в Potkupallo, что переводится как бить по мячу куда попало".

А сегодня? Сегодня сборная приехала в Киев за победой в борьбе за путёвку на Чемпионат Мира. Она очень зла из-за упущенной победы над Боснией и Герцеговиной дома в первом туре, желает реванша. Желает реванша и за два поражения от Украины в Отборе на Чемпионат Мира-2018. Желает полностью последовать путём Исландии, впервые в своей истории сенсационно пробившейся на Евро, а затем сразу же - и на Мундиаль. По пути туда исландцы выбили как раз украинцев. Финны не откажутся от прохода мимо того же соперника. Теперь они верят в себя. Верят в свои силы. Комплекс неполноценности исчез. Царит уверенность в себе.

Математика и демократия

Суоми была близка несколько раз к выходу на крупный турнир, но всякий раз проваливалась. В Отборе на Евро-1980 страшно повезло с группой, она обошла СССР, но умудрилась влететь Греции со счётом 1:8. В добавленное время решающего матча за выход из группы в Квалификации на ЧМ-1998 она пропустила от Венгрии после трёх рикошетов. В Отборе на Евро-2008 добыла 0:0 в Португалии, но там нужно было побеждать для выхода. В двух Отборочных турнирах в обоих матчах не проигрывала Германии, но этого хватало лишь для третьих мест. Многие болельщики, даже молодые, говорили, что никогда не увидят сборную на крупном турнире.

Что изменилось? Что вывело сборную на первый крупный турнир в истории - Евро-2020, принесло ей победу в группе Лиги Наций-2018? Вообще-то, ничего глобального. В Исландии рассказывали о сотнях крытых травяных площадок, о национальном проекте концентрированных тренировок талантливых юношей. В Финляндии такого размаха не было. Говорят о помощи Саули Нинисто, президента страны с 2012-го года, а сразу перед этим - главы местной Федерации Футбола. Но помощь эта большей частью моральная и бюрократическая. Вроде предоставления юным футбольным талантам лучших условий во время обязательной для всех армейской службы.

Из-за этой службы 25 лет назад, например, сорвался переход Теему Таинио в "Манчестер Юнайтед". Теперь всё легче. Только и всего.

По сравнению с Исландией Финляндии многого не хватает. У первых есть игроки в АПЛ, Серии А, Бундеслиге, лучших командах Нидерландов, Греции и России. Их прорыв начинался с Ларсом Лагербаком, одним из опытнейших и лучших тренеров в Северной Европе. У них был пиар в виде уже знаменитых длинных вбрасываний аутов и ритма хлопков болельщиков. У финнов ничего этого нет. В Киев приехали игроки "Рейнджерс" и "Униона" (в лучшем случае), а также "Эсбьерга", "Пафоса", "Варты", "Тренчина". С тренером, назначение которого после 0:1 от Украины в 2016-ом восприняли как насмешку, как последний гвоздь в крышку гроба сборной.

Потому остаётся один вывод - тренер. Маркку Канерва работает в Федерации с 2004-го года. В 2009-ом вывел молодёжную сборную на первый Евро в её истории. В 90-х параллельно с активной игрой за ХИК (в том числе и в Лиге Чемпионов-1998/99) и сборную работал учителем математики и физкультуры в младших классах. В том числе и с неблагополучными детьми из бедных районов. С которыми нашёл общий язык. "Директор дал мне полную свободу с условием, что ученики не будут заниматься вандализмом. Мы занимались тем, что выбрали они сами. Футболом и боксом. Последний явно был нужен им вечером и в конце недели у себя в районе".

Канерва любит цифры, глубокий научный подход к тренерской работе. Сотрудничает с Университетом Хельсинки. Даже называет любую футбольную команду Научно-Исследовательским Институтом. Вместе с тем, он не просто книжный червь. Он создал доверительную демократичную атмосферу с игроками. Он всегда советуется с ними, предлагает анализировать, высказывать своё мнение, инспирирует дискуссии. Он понимает важность процесса. "Я считаю, что одержимость результатом - путь в никуда. Я также умею отвлекать игроков от футбола, когда нужно. В сборной мы выработали групповую динамику".

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"Мнения в сборной всегда приветствуются. Я считаю, что тренер прежде всего нужен для поддержки игроков". Капитан Тим Спарв подтверждает: "Он делает упор на теорию, но выкладывает всё ясно. У нас очень хорошая атмосфера в раздевалке, открытая, с большой ответственностью игроков. Он постоянно спрашивает нас об ощущениях, о том, что мы желали бы изменить. Он создал по-настоящему защищённую среду".

Также Маркку понимает, что в сборной нет времени наиграть что-либо мудрёное и упрощает. Его "филины" играют по самой простой схеме 4-4-2, прежде всего заботятся от обороне, а затем ищут контратаки, большей частью под руководством Теему Пукки. И своими цифрами тренер не нагружает их, доводя до предельно ясных заданий. "Я олдскульный тренер, традиционалист, " - не скрывает он. "Но и сильно ориентирован на игроков. Я считаю, что мы ещё не настолько сильны и не можем сохранять тот же план на игру против любого соперника. Наша подготовка очень зависит от соперника. Мощная центральная зона прикрывает оборону и вратаря".

Пукки и другие

Финляндия Канервы создаёт очень мало атакующих действий, не рискует. Очень редко оказывается в штрафной соперника. Почти всегда уступает по ударам по воротам, почти всегда владеет мячом около сорока процентов времени. Её фланги недостаточно активны. Даже после перехода на тактическую схему 3-5-2, как против боснийцев. "Мы должны больше находить наших фланговых игроков. Здесь ещё нужно улучшать". Зато сидеть в обороне любит. О тандеме защитников Тойвио-Араюури вратарь Лукас Градецки говорит, что знают друг друга лучше и проводят больше времени вместе, чем со своими спутницами жизни. А Пукки убегает в контратаку.

Лигу Наций-2020 финны закончили с тремя "сухими" матчами, четырьмя победами над Ирландией и Болгарией и лишь дважды уступив Уэльсу. Отборочный турнир на Евро-2020 - с разницей мячей 16:10 и с шестью "сухими" против Боснии, Греции, Армении, Лихтенштейна. Десять из 16-ти мячей провёл Пукки. В целом Теему забил 19 мячей в последних 25-ти матчах за сборную. Выйдя на 29. До Яри Литманена всего три. Такой легендой Пукки не станет. Но в одном Яри он точно обогнал. Тот за 20 лет в сборной даже с помощью Сами Хююпяя, Микаэля Форсселла из "Ливерпуля" и "Челси", Антти Ниеми, Юсси Яаскелайнена не вышел на крупный турнир.

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Лидер атаки сборной и "Норвича", который уже одной ногой в АПЛ, и вправду крайне важен для этой сборной. Без него атаки "филинов" почти нет. Форсселл сравнивает его способности побега от защитников, стартовую скорость с Майклом Оуэном в лучшие времена англичанина. В HS сравнивают его с "молодым жеребцом на зелёных пастбищах" и даже задаются вопросом, человек ли он. "Его чувство начала вертикальных забегов драгоценно". А шведская Aftonbladet отмечает его умение и находить "мусорные", некрасивые голы.

Кто ещё опасен? В схеме 3-5-2 - Робин Лод. Как вингеру ему не хватало скорости и дриблинга, но в центре атаки ум и настойчивость решают. "Его пасы замечательны, как и взаимодействие с Пукки. Робин очень вовремя находит пространство между линиями. И уже научился забивать", - считает Форсселл. В центре поля отличается Гленн Камара из "Рейнджерс". Он и отбирает, и отлично владеет мячом, внешне легко избавляясь от прессинга. По мнению HS, его переход ближе к атаке по ходу матча против Боснии ослабил команду. А Тойвио и Араюури из "Хекена" и "Пафоса" в тандеме выглядят как игроки команд лиг Топ-5.

Ну и, конечно, в сборной такого стиля невозможно без классного вратаря. Йессе Йоронен из "Брешии" немало спасал против Боснии, то есть отлично заменил травмированного одного из лучших вратарей Бундеслиги Лукаса Градецки. Даже отбил пенальти Миралема Пьянича.

Не отпускают мечту

Фото - palloliitto.fi, Автор - Калеви Хямяляйнен / SPL

В прессе и в самой сборной однозначно объявили выступление против боснийцев неудачным. Говорили о хорошем начале матча без голов, затем о потере преимущества, о плохом начале второго тайма и о пропущенном в концовке, принесшем лишь 2:2. Отмечали, что не привыкший играть по новой схеме центр обороны провалился, а в атаке, как всегда, был лишь Пукки (дубль). Канерва и игроки отмечали слишком частые потери мяча под высоким прессингом соперника после перерыва. Разочарование ясно чувствовалось в словах всех. И такие оценки говорят и о трезвости и адекватности анализа, и о возросших амбициях.

Почивать на лаврах "филины" не собираются. В конце концов, они единственные, кто переиграл Францию в гостях с марта 2018-го года. В ноябре 2020-го. Причём без Пукки и капитана Спарва, которого не будет и сегодня. Отбор на Евро они прошли под слоганом "Мечта Поколений", разработанным рекламным агентством, на решающем матче был вывешен баннер "Финляндия, наше время пришло". И позволить уходить ему подопечные Канервы не собираются. Андрей Шевченко заявил, что отлично знает, что ожидает его сборную - много борьбы, единоборства. Будем надеяться, что это осознают и его подопечные. Иначе недосчитаются очков.