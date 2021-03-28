Дешам: Погба нужно игровое время

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что "Манчестер Юнайтед" должен обеспечить Поля Погба регулярной игровой практикой, чтобы полузащитник набрал свою лучшую форму после травмы.

"Очевидно, он не в своей лучшей форме. Когда он вышел на замену против Украины, то был не лучший отрезок матча для нас. Но эти 30 минут пойдут ему на пользу.

Как и любому игроку, который возвращается после травмы, ему нужно время. Он уже был в похожей ситуации в ноябре, когда много пропустил, но он сыграл один час против Финляндии, пускай и неважно, а затем отлично провел матч против Португалии.

Он может как начинать матч в стартовом составе, так и выходить на замену. Но ему нужны игровые минуты в клубе, чтобы восстановить свою форму", — цитирует Дешама Sky Sports.