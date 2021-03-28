Герой футбольного дня. Жерсон Родригеш

Перед окном ФИФА журналисты и футбольные аналитики поднимали весьма интересный вопрос: количество и качество игроков сборных, выступающих в УПЛ. Босния и Герцеговина, Исландия, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, Люксембург. Это, конечно, не Португалия, Швейцария или Нидерланды, но тоже прогресс. По сравнению с тем, что было в первые годы после начала войны на Донбассе, украинский чемпионат оттолкнулся от дна.

Пусть это только Босния, Азербайджан и Люксембург, но приятно, когда даже в таких сборных погоду делают те, кто на клубном уровне представляет Украину. Вчерашний день ознаменовался интересным событием – победой сборной Люксембурга. Первой за последние пять поединков и одной из величайших в истории этой сборной. Ведь Люксембург, располагающийся в рейтинге ФИФА в конце первой сотни, в гостях одолел сборную Ирландии – команду, входящую в рейтинге ФИФА в топ-35.

Эта победа оказалась образцовой в контексте игры вторым номером. Люксембург держал мяч лишь 37 процентов игрового времени, но по створу ворот попадал больше, чем соперник. Два из четырех этих ударов нанес Жерсон Родригес. Один из них стал голевым.

Интересно, что другие два точные выстрелы нанес Венсан Тилль – брат Оливье Тилля, который с недавних пор защищает цвета полтавской "Ворсклы". Оливье не был таким производительным в атаке, как его брат, но позиция игрока "Ворсклы" предусматривает другие функции. 44 прикосновения к мячу, второй показатель точности передач в команде, наибольшее количество ключевых передач в команде (две), наибольшее количество попыток отбора мяча (пять, из которых три успешные), только один фол и ни одной непринужденной потери мяча. Оливье Тилль, как и Жерсон Родригеш, немало сделал для этого успеха.

Этот матч может быть ярким примером банальной и заезженной фразы "в футбол научились играть все". Ведь когда андердог бьет яркого фаворита... Или все же о Люксембурге уже не стоит говорить как о команде третьесортной? Ведь к такому прорыву Жерсон Родригес и компания шли давно. Они еще в 2019-м дважды удивляли Украину, хотя команде Шевченко тогда посчастливилось не потерять очки.

А вот Ирландии повезло меньше.