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Киммих: С бойкотом ЧМ в Катаре мы опоздали лет на 10
Йозуа прокомментировал непростую ситуацию
Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о возможном бойкоте чемпионата мира в Катаре из-за нарушений прав человека в стране.
"Думаю, мы опоздали с бойкотом чемпионата мира на 10 лет. Проводить турнир там решили не год назад, а несколько лет назад. О бойкоте следовало думать тогда.
Теперь нам нужно воспользоваться возможностью и использовать нашу публичность, чтобы освещать эти вещи. Но мы должны работать вместе, не только футболисты.
Мы обязаны говорить о таких вещах. Что касается этой темы, мы попробовали осветить это с помощью спонтанной акции с футболками. В футболе есть возможность указать на вещи, и мы должны продолжать делать это", – сказал Киммих CNL.
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