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Киммих: С бойкотом ЧМ в Катаре мы опоздали лет на 10

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Йозуа прокомментировал непростую ситуацию

Киммих: С бойкотом ЧМ в Катаре мы опоздали лет на 10

Новина українською

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о возможном бойкоте чемпионата мира в Катаре из-за нарушений прав человека в стране.

"Думаю, мы опоздали с бойкотом чемпионата мира на 10 лет. Проводить турнир там решили не год назад, а несколько лет назад. О бойкоте следовало думать тогда.

Теперь нам нужно воспользоваться возможностью и использовать нашу публичность, чтобы освещать эти вещи. Но мы должны работать вместе, не только футболисты.

Мы обязаны говорить о таких вещах. Что касается этой темы, мы попробовали осветить это с помощью спонтанной акции с футболками. В футболе есть возможность указать на вещи, и мы должны продолжать делать это", – сказал Киммих CNL.

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В статье: Германия Йозуа Киммих
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Комментарии (2)
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добрый) (город)
28.03.2021 в 16:39
стало быть германию нужно было еще с 40х годов бойкотировать))
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 17:54
С какого?
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0
0


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