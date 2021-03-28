Киммих: С бойкотом ЧМ в Катаре мы опоздали лет на 10

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о возможном бойкоте чемпионата мира в Катаре из-за нарушений прав человека в стране.

"Думаю, мы опоздали с бойкотом чемпионата мира на 10 лет. Проводить турнир там решили не год назад, а несколько лет назад. О бойкоте следовало думать тогда.

Теперь нам нужно воспользоваться возможностью и использовать нашу публичность, чтобы освещать эти вещи. Но мы должны работать вместе, не только футболисты.

Мы обязаны говорить о таких вещах. Что касается этой темы, мы попробовали осветить это с помощью спонтанной акции с футболками. В футболе есть возможность указать на вещи, и мы должны продолжать делать это", – сказал Киммих CNL.