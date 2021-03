Без дополнительных подарков. Франция обыграла на выезде Казахстан

Уже в следующую среду сборная Украины примет в Киеве гостей из Казахстана. Мы понимаем, что до этого времени еще нужно дожить, параллельно добыв хороший результат против финнов, но приглядываться к "ястребам" можно уже сейчас. Сегодня они играли против французов. Чем не повод для наблюдения.

Наставник казахов Талгат Байсуфинов, точно так же как и Андрей Шевченко, решил насытить оборонительную линию, потому и сыграл по схеме с пятью защитниками. Однако справедливости ради отметим, что Казахстан подобную расстановку использует уже не первый матч подряд. А вот Дешам немного удивил. В анонсе мы прогнозировали определенные изменения, но девять новых игроков... Многовато что ли. Выжили после парижской игры лишь два человека - капитан Льорис и лидер Гризманн. Остальные остались на скамейке запасных.

Несмотря на неудовлетворительный результат в прошлом матче, "синие" не изменили себе и решили снова сыграть пассивно, не включая при этом даже средних скоростей. Но в отличие от игры против Украины, сегодня подобная тактика принесла куда больший результат. Вначале Марсьяль, находясь на линии штрафной, заметил свободную зону и набегающего туда Дембеле. Усман получил передачу, после чего доказал, что несмотря на то, что по паспорту он левоногий, правая нога у него также не для ходьбы - 0:1.

Второй гол, похоронивший хозяев окончательно, случился за минуту до свистка на перерыв. Обычная подача с углового закончилась катастрофой, ведь центральный защитник Малый срезал мяч в свои же ворота. Отметим, что за 30 секунд до этого именно Сергей помешал Марсьялу забить в пустые, выбив круглого за пределы поля. Трагедия. Причем не столько для Малого, сколько для нападающего "МЮ", у которого лишь один гол за свою сборную. Сегодня вот мог быть второй.

France in the first half vs. Kazakhstan: ◉ 1 shot on target ◉ 2 goals ???? https://t.co/0RoYdr3ZQg

Второй тайм, который что для хозяев, что для гостей носил лишь формальный статус, был не особо интересен. Французы продолжали тренировать игру в пас, владея мячом с серьезным перевесом. Казахи же пытались показать активность, иногда вступали в прессинг, но были куда ближе к третьему пропущенному, нежели к первому забитому. Опасно пробивал Погба со стандарта, реакцию вратаря проверял Дембеле, первым касанием после появления мог забивать Мбаппе, но каждый раз "синим" чего-то не хватало. Но судя по настрою, они были не сильно расстроены, ведь прекрасно понимали, три очка им не потерять.

Главное, что стоит знать о концовке матча - Килиан Мбаппе не забил пенальти. Да, он сам его и заработал, но будущему лидеру "Реала" стоит такие удары реализовывать. Особенно после небольшого разноса в прессе после игры с Украиной. Реабилитация одного из лучших игроков мира была провалена. Правда, этот факт никак не отразился на итоговом счете - 0:2 в пользу чемпионов мира. Французы впервые побеждают в нынешнем отборе и временно возглавляют группу. Правда вопросы к игре и самоотдачи остаются. Сегодня в группе D сыграют Украина и Финляндия, у которых будет шанс догнать "синих".

