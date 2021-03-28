  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Без дополнительных подарков. Франция обыграла на выезде Казахстан
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без дополнительных подарков. Франция обыграла на выезде Казахстан

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Все еще лениво, но с тремя очками

Без дополнительных подарков. Франция обыграла на выезде Казахстан

Фото: fff.fr/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в следующую среду сборная Украины примет в Киеве гостей из Казахстана. Мы понимаем, что до этого времени еще нужно дожить, параллельно добыв хороший результат против финнов, но приглядываться к "ястребам" можно уже сейчас. Сегодня они играли против французов. Чем не повод для наблюдения.

Наставник казахов Талгат Байсуфинов, точно так же как и Андрей Шевченко, решил насытить оборонительную линию, потому и сыграл по схеме с пятью защитниками. Однако справедливости ради отметим, что Казахстан подобную расстановку использует уже не первый матч подряд. А вот Дешам немного удивил. В анонсе мы прогнозировали определенные изменения, но девять новых игроков... Многовато что ли. Выжили после парижской игры лишь два человека - капитан Льорис и лидер Гризманн. Остальные остались на скамейке запасных.

Несмотря на неудовлетворительный результат в прошлом матче, "синие" не изменили себе и решили снова сыграть пассивно, не включая при этом даже средних скоростей. Но в отличие от игры против Украины, сегодня подобная тактика принесла куда больший результат. Вначале Марсьяль, находясь на линии штрафной, заметил свободную зону и набегающего туда Дембеле. Усман получил передачу, после чего доказал, что несмотря на то, что по паспорту он левоногий, правая нога у него также не для ходьбы - 0:1.

Второй гол, похоронивший хозяев окончательно, случился за минуту до свистка на перерыв. Обычная подача с углового закончилась катастрофой, ведь центральный защитник Малый срезал мяч в свои же ворота. Отметим, что за 30 секунд до этого именно Сергей помешал Марсьялу забить в пустые, выбив круглого за пределы поля. Трагедия. Причем не столько для Малого, сколько для нападающего "МЮ", у которого лишь один гол за свою сборную. Сегодня вот мог быть второй.

Второй тайм, который что для хозяев, что для гостей носил лишь формальный статус, был не особо интересен. Французы продолжали тренировать игру в пас, владея мячом с серьезным перевесом. Казахи же пытались показать активность, иногда вступали в прессинг, но были куда ближе к третьему пропущенному, нежели к первому забитому. Опасно пробивал Погба со стандарта, реакцию вратаря проверял Дембеле, первым касанием после появления мог забивать Мбаппе, но каждый раз "синим" чего-то не хватало. Но судя по настрою, они были не сильно расстроены, ведь прекрасно понимали, три очка им не потерять.

Главное, что стоит знать о концовке матча - Килиан Мбаппе не забил пенальти. Да, он сам его и заработал, но будущему лидеру "Реала" стоит такие удары реализовывать. Особенно после небольшого разноса в прессе после игры с Украиной. Реабилитация одного из лучших игроков мира была провалена. Правда, этот факт никак не отразился на итоговом счете - 0:2 в пользу чемпионов мира. Французы впервые побеждают в нынешнем отборе и временно возглавляют группу. Правда вопросы к игре и самоотдачи остаются. Сегодня в группе D сыграют Украина и Финляндия, у которых будет шанс догнать "синих".

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа D
Казахстан - Франция 0:2
Голы: Дембеле 19, Малый 44 (аг)
Казахстан: Мокин - Быстров, Ерланов, Малый, Алип, Валиуллин (Самородов 83) - Мужиков (Вороговский 65), Тагыберген, Васильев (Астанов 89), Нургалиев (Каримов 83) - Федин
Франция: Льорис - Дюбуа, Зума, Ленгле, Динь - Дембеле (Коман 90), Погба (Рабио 59), Ндомбеле (Сиссоко 82), Лемар - Гризманн (Бен Йеддер 59), Марсьяль (Мбаппе 59)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Казахстан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 17:53
Исторические день. Пишаемося
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...