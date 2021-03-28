Отбор к ЧМ-2022. Грузия - Испания 1:2. Повторение плохого, но с другим результатом

В Испании боялись повторения сценария матча против Греции. Боялись стерильного контроля над мячом, отсутствия должного количества ударов по воротам, остроты, агрессии. В контексте слабости "Фурии Рохи" даже не имеют значения имена и статус соперников. Ведь очевидно – корень проблем испанцев в их собственных демонах.

Итак, боялись повторения прежних неприятностей... Повторения не было, ведь Грузия, в отличие от Греции, не боялась идти вперед, не боялась развивать не только контратаки, но и позиционное наступление. А вот в контексте игры Испании как раз и было повторение – контроль ради контроля, отсутствие четкого завершения атак.

Первый тайм отчетного матча – полный провал Испании. Гости быстро и легко переходили центр поля, но это не от большого ума. Так позволяла играть Грузия, встречая соперника низким блоком. И мгновенно, как пружина, выстреливала контратаками. Так еще до пятнадцатой минуты матча желтые карточки заработали Диего Льоренте и Педро Порро. Так был создан один из самых острых грузинских моментов в тайме, так был забит гол.

Испания обнажила левый фланг защиты, зону заполнил собой молодой и талантливый Кварацхелия, к которому доставили мяч транзитом через центр из гущи футболистов на противоположном фланге. Герой эпизода пробил низом очень точно – 1:0.

И это стало абсолютно логичным развитием событий. Ведь кроме этого эпизода, Грузия могла забивать в двух других моментах. Сначала когда после подачи углового головой бил Кашия, а потом когда из центра штрафной зоны стрелял Какабадзе. Мяч был заблокирован только в последний момент.

А что Испания? Несложный удар в створ от Феррана Торреса – вот и все достижения за первый тайм. Очень слабо.

Сильной не была и вторая 45-минутка. Точно повторение истории с греками. Правда, тогда отыгрываться должен был соперник Испании, а в этот раз – Испания. И ей это удалось. Дала плоды ширина атаки: Альба с левого фланга сделал прострел, Мората не сумел акцентировано пробить, но, кажется, немного задел мяч. Так или иначе, сфера оказалась прямо на ноге у Феррана Торреса, который и изменил этот удручающий для испанцев нолик на единичку.

Испания не стеснялась даже по пять - шесть минут перекатывать мяч без малейшего продвижения вперед. Кризис идей, тренерские просчеты, индивидуальный недостаток мастерства? Комплекс проблем, с которымы Луис Энрике должен разобраться. Сегодня повезло уйти от потери очков – и это как аванс на будущее.

От крайне неприятной ситуации Луиса Энрике спас Дани Ольмо – он забил на 90+2-й минуте дальним ударом "сквозь" руки вратаря. Сколько заслуги футболиста сборной Испании – столько и ошибки голкипера Лория. Испания выполнила обязательную программу этого матча, но оценки за игру низкие.

Фото - Selección Española de Fútbol

Отбор к ЧМ-2022. Группа В. Второй тур

Грузия. Тбилиси. Стадион "Динамо им. Бориса Пайчадзе"

Арбитр в поле - Раду Петреску (Румыния)

Грузия - Испания 1:2

Голы: Кварацхелия 43 - Торрес 56, Ольмо 90+2

Грузия: Лория - Гиорбелидзе, Двали, Кашия, Какабадзе (Чабрадзе 79) - Канкава, Гвилия - Лобжанидзе (Беридзе 70), Китеишвили (Шингелия 70), Кварацхелия (Квеквескири 79) - Зивзивадзе (Квилитайя 62)

Испания: Симон - Порро (М. Льоренте 64), Гарсия, Д. Льоренте (Мартинес 46), Альба - Руис (Алькантара 55), Бускетс (Оярсабаль 73), Педри - Торрес, Мората, Хиль (Ольмо 46)

Предупреждения: Зивзивадзе 18 - Льоренте 6, Порро 13

Удаление: Шингелия 90+4 (прямая красная)