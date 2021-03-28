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Отбор на ЧМ-2022: армяне продолжили проигрышную серию исландцев, а Дания поиздевалась над Молдовой

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Один счет странный, второй - закономерный

Отбор на ЧМ-2022: армяне продолжили проигрышную серию исландцев, а Дания поиздевалась над Молдовой

УЄФА/Євгеній Баланюк

Новина українською

Отбор на ЧМ-2022, группа J, второй тур

Республиканский стадион (Ереван)

Армения - Исландия 2:0

Голы: Барсегян 53, Байрамян

Без Генриха Мхитаряна армяне одержали вторую подряд победу в отборе на ЧМ. После того, как была преодолена Северная Македония, исландцы тоже не устояли перед ними. На данный момент с шестью очками сборная Армении возглавляет группу J, а Исландия увеличила свою проигрышную серию до семи матчей.

***

Отбор на ЧМ-2022, группа F, второй тур

MCH Арена (Хернинг)

Дания - Молдова 8:0

Голы: Дольберг 19 пен., 48, Дамсгорд 22, 29, Ларсен 35, Йенсен 39, Сков 81, Ингвартсен 89

Без особого сопротивления молдаване полегли под классом игроков сборной Дании. Эриксен и компания единолично возглавили группу F и теперь готовятся к встрече с конкурентом за прямую путевку на Мундиаль - Австрией.

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В статье: Национальная сборная Исландии Национальная сборная Армении Национальная сборная Дании Национальная сборная Молдавии
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Київ)
28.03.2021 в 22:59
молДаванам за матч кол!
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.03.2021 в 20:56
Молдавани, кажіть що ковід, не так боляче.
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