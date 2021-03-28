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Отбор на ЧМ-2022: армяне продолжили проигрышную серию исландцев, а Дания поиздевалась над Молдовой
Один счет странный, второй - закономерный
УЄФА/Євгеній Баланюк
Отбор на ЧМ-2022, группа J, второй тур
Республиканский стадион (Ереван)
Армения - Исландия 2:0
Голы: Барсегян 53, Байрамян
Без Генриха Мхитаряна армяне одержали вторую подряд победу в отборе на ЧМ. После того, как была преодолена Северная Македония, исландцы тоже не устояли перед ними. На данный момент с шестью очками сборная Армении возглавляет группу J, а Исландия увеличила свою проигрышную серию до семи матчей.
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Отбор на ЧМ-2022, группа F, второй тур
MCH Арена (Хернинг)
Дания - Молдова 8:0
Голы: Дольберг 19 пен., 48, Дамсгорд 22, 29, Ларсен 35, Йенсен 39, Сков 81, Ингвартсен 89
Без особого сопротивления молдаване полегли под классом игроков сборной Дании. Эриксен и компания единолично возглавили группу F и теперь готовятся к встрече с конкурентом за прямую путевку на Мундиаль - Австрией.
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