Отбор на ЧМ-2022. Румыния - Германия 0:1. Лев должен быть доволен

Две победы в двух матчах, ноль пропущенных голов, уверенные контроль и доминирование. Ноябрьские 0:6 с Испанией все больше воспринимается как недоразумение, единичный случай. После того как Йоахим Лев объявил о своем уходе после Евро сборная Германии сбросила груз с плеч, расправила плечи, и принялась побеждать.

Лев не стал менять победный состав после игры с Исландией. Те же 4-3-3 без чистой девятки. Консервативность Лева может объяснить и кадровыми проблемами – Германия даже не полностью заполнила заявку на игру.

Румыния – это не Исландия. В этот раз Германии не удалось так сразу же прижать соперника и забить два гола. Хозяева оборонялась очень компактно и узко и их оборонный блок был достаточно подвижным. Германия получила фланги, но потенциальные подачи в штрафную не имели бы адресатов – сказалось отсутствие форвардов. Румыния хорошо подготовилась к игре. Но и у Лева были свои наработки.

Одну из них удалось реализовать голом, единственным в матче. Рюдигер выполнил лонгболл, Хавертц открылся на фланге и в одно касание переправил мяч Гнабри в центр. Вингеру “Баварии” удалось избежать офсайда и переиграть Ницэ – 1:0.

Гнабри все же потом оказался в офсайде, а удар Киммиха с рикошетом приняла перекладина. Во второй половине первого тайма Германия “включила автопилот”. Моментов не было с обеих сторон.

После перерыва Бундестим снова включился. Сильный удар Горетцки в упор парировал Ницэ, хорошие моменты упустили Хавертц, Сане. Пару раз Йоахим Лев хватался за голову. Германия должна была забивать второй гол, чтобы избежать нервного финала.

К этому и все привело. Румыния открылась, кроме того хозяева рано провели все замены и освежили состав, Лев же провел только одно изменение до 90+2 минуты. В самом конце игры на ударной позиции оказался Станчу, но угол был слишком острым и Нойер справился с ударом, сохранив свои ворота в неприкосновенности во втором матче подряд.

В итоге – 1:0. Германия должна была выигрывать этот матч с более уверенным счетом, но в конце могла и пропустить. Тем не менее Йоахим Лев должен быть доволен. Большую часть матча его команда выглядела уверенно и солидно. Но и переоценивать себя тоже не стоит. В группе на Евро у Германии в соперниках будут не Исландия и Румыния, а Португалия и Франция.

Отбор на Чемпионат мира-2022. Группа J, второй тур. Бухарест, “Национальный стадион”

Румыния – Германия 0:1

Гол: Гнабри 16

Румыния: Ницэ – Попеску, Кирикеш, Тошка, Камора (Буркэ 46) – Марин, Станчу – Хаджи (Максим 83), Тэнасе (Чикылдэу 83), Михэилэ (Ман 66) – Кешерю (Пушкаш 66)

Германия: Нойер – Джан, Гинтер, Рюдигер, Клостерманн – Горетцка, Киммих, Гюндоган – Хавертц (Вернер 77), Гнабри (Нойхаус 90+2), Сане (Юнес 90+4)

Предупреждение: Попеску 16 – Киммих 90+3