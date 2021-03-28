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Франция повторила победную выездную серию 30-летней давности

Чемпионат мира FIFA
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А им скоро играть в Украине

Франция повторила победную выездную серию 30-летней давности

AFP | Flashscore/Автор невідомий

Новина українською

Соперники сборной Украины по группе D в отборе на ЧМ-2022 Казахстан и Франция встречались в очном противостоянии в Нур-Султане. Действующие чемпионы мира одолели хозяев со счетом 2:0.

Эта выездная победа стала для "галльских" петухов седьмой подряд. Ранее французы обыгрывали в гостях кроме Казахстана еще Португалию, Хорватию, Швецию, Албанию, Исландию и Андорру. Победная серия началась после поражения от турков в июне 2019-го года. Тогда в Конье хозяева взяли верх над гостями со счетом 2:0.

Последний раз семь матчей подряд на выезде Франция выигрывала в 1990-91 гг.

Следующий поединок в гостях действующие чемпионы мира проведут 31 марта против сборной Боснии и Герцеговины, а уже 4 сентября приедут в Украину.

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В статье: Национальная сборная Украины Национальная сборная Франции
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