Франция повторила победную выездную серию 30-летней давности

Соперники сборной Украины по группе D в отборе на ЧМ-2022 Казахстан и Франция встречались в очном противостоянии в Нур-Султане. Действующие чемпионы мира одолели хозяев со счетом 2:0.

Эта выездная победа стала для "галльских" петухов седьмой подряд. Ранее французы обыгрывали в гостях кроме Казахстана еще Португалию, Хорватию, Швецию, Албанию, Исландию и Андорру. Победная серия началась после поражения от турков в июне 2019-го года. Тогда в Конье хозяева взяли верх над гостями со счетом 2:0.

