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Франция повторила победную выездную серию 30-летней давности
А им скоро играть в Украине
AFP | Flashscore/Автор невідомий
Соперники сборной Украины по группе D в отборе на ЧМ-2022 Казахстан и Франция встречались в очном противостоянии в Нур-Султане. Действующие чемпионы мира одолели хозяев со счетом 2:0.
Эта выездная победа стала для "галльских" петухов седьмой подряд. Ранее французы обыгрывали в гостях кроме Казахстана еще Португалию, Хорватию, Швецию, Албанию, Исландию и Андорру. Победная серия началась после поражения от турков в июне 2019-го года. Тогда в Конье хозяева взяли верх над гостями со счетом 2:0.
7 - The French national team ???????? have won their last seven away games, their best run since January 1990-October 1991 (7). Travellers. #KAZFRA pic.twitter.com/E0EJYlwO2w— OptaJean (@OptaJean) March 28, 2021
Последний раз семь матчей подряд на выезде Франция выигрывала в 1990-91 гг.
Следующий поединок в гостях действующие чемпионы мира проведут 31 марта против сборной Боснии и Герцеговины, а уже 4 сентября приедут в Украину.
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