Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Бернли установил уникальный рекорд по сухим матчам в сборной Англии
Поуп еще не пропускал
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках отбора на ЧМ-2022 встречались представители группы I Албания и Англия. Подопечные Гарета Саутгейта смогли не пропустить в этом поединке. В рамке ворот в составе гостей всю встречу отыграл футболист "Бернли" Ник Поуп.
Для 28-летнего голкипера этот матч стал шестым в футболке "трех львов", и, что интересно, все поединки он сыграл "на ноль". Такого до сих пор не удавалось никому.
Nick Pope has become the first goalkeeper not to concede a goal in any of his first six games for England.— Squawka Football (@Squawka) March 28, 2021
He’s not had a save to make in his last two games. pic.twitter.com/d1r6wr24I5
Правда, только в половине матчей он провел все 90 минут на поле. А в двух последних поединках Сан-Марино и Албания ударов в створ не наносили.
Популярное сейчас
- Капитан румынской молодежки: Эти цыгане, как вы нас называли на поле, обыграли вас
- Металл установил рекорд сезона по посещаемости в чемпионатах Украины
- Роналду – о незасчитанном голе: Пострадала целая нация
- Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины