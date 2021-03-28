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Голкипер Бернли установил уникальный рекорд по сухим матчам в сборной Англии

Чемпионат мира FIFA
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Поуп еще не пропускал

Голкипер Бернли установил уникальный рекорд по сухим матчам в сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках отбора на ЧМ-2022 встречались представители группы I Албания и Англия. Подопечные Гарета Саутгейта смогли не пропустить в этом поединке. В рамке ворот в составе гостей всю встречу отыграл футболист "Бернли" Ник Поуп.

Для 28-летнего голкипера этот матч стал шестым в футболке "трех львов", и, что интересно, все поединки он сыграл "на ноль". Такого до сих пор не удавалось никому.

Правда, только в половине матчей он провел все 90 минут на поле. А в двух последних поединках Сан-Марино и Албания ударов в створ не наносили.

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В статье: Национальная сборная Англии Ник Поуп
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