Голкипер Бернли установил уникальный рекорд по сухим матчам в сборной Англии

В рамках отбора на ЧМ-2022 встречались представители группы I Албания и Англия. Подопечные Гарета Саутгейта смогли не пропустить в этом поединке. В рамке ворот в составе гостей всю встречу отыграл футболист "Бернли" Ник Поуп.

Для 28-летнего голкипера этот матч стал шестым в футболке "трех львов", и, что интересно, все поединки он сыграл "на ноль". Такого до сих пор не удавалось никому.

Nick Pope has become the first goalkeeper not to concede a goal in any of his first six games for England.



He’s not had a save to make in his last two games. pic.twitter.com/d1r6wr24I5