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Дания - Молдова 8:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Дания - Молдова, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021

Дания - Молдова 8:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Дания - Молдова, который состоялся в рамках отбора к ЧМ-2022. Поединок стал полным провалом для гостей, которые пропустили чуть ли не каждый второй удар от хозяев. Дублями отметились Дольберг и Дамсгаард, также голы на счету Ларсена, Йенсена, Скова и Ингвартсена. Для Дании это вторая победа на старте отбора.

Отбор к ЧМ-2022. Группа F
Дания - Молдова 8:0
Голы: Дольберг 19, 48, Дамсгаарда 22, 29, Ларсен 35, Йенсен 39, Сков 81, Ингвартсен 89

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В статье: Дания Молдова Каспер Дольберг Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
28.03.2021 в 22:55
Єх малдаване... разве можно так опускать свою страну.
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