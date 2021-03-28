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Дания - Молдова 8:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Дания - Молдова, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Дания - Молдова, который состоялся в рамках отбора к ЧМ-2022. Поединок стал полным провалом для гостей, которые пропустили чуть ли не каждый второй удар от хозяев. Дублями отметились Дольберг и Дамсгаард, также голы на счету Ларсена, Йенсена, Скова и Ингвартсена. Для Дании это вторая победа на старте отбора.
Отбор к ЧМ-2022. Группа F
Дания - Молдова 8:0
Голы: Дольберг 19, 48, Дамсгаарда 22, 29, Ларсен 35, Йенсен 39, Сков 81, Ингвартсен 89
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