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Минуты не хватило для сенсации. Грузия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Грузия - Испания, отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2021

Минуты не хватило для сенсации. Грузия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Испании не лучшим образом начала отбор к Мундиалю. В первом туре команда Луиса Энрике сыграла вничью с Грецией. Во втором туре Фурия Роха едва не потеряла очки в игре с Грузией. Кварацхвелия перед перерывом вывел хозяев вперед. Ферран Торрес в начале второго тайма сравнял счет, единицы на табло держались до 90 + 2-й, пока победный для Испании мяч не забил Дани Ольмо. Интересно, что в обоих случаях ассистентом выступал Альба. Вашему вниманию видео обзор матча Грузия - Испания

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа В
Грузия - Испания 1:2
Голы: Кварацхвелия 44 - Торрес 56, Ольмо 90+2
Удаление: Шенгелия 90 + 4

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В статье: Испания Грузия Ферран Торрес Чемпионат мира 2022 Дани Ольмо
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