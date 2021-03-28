Минуты не хватило для сенсации. Грузия - Испания 1:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Испании не лучшим образом начала отбор к Мундиалю. В первом туре команда Луиса Энрике сыграла вничью с Грецией. Во втором туре Фурия Роха едва не потеряла очки в игре с Грузией. Кварацхвелия перед перерывом вывел хозяев вперед. Ферран Торрес в начале второго тайма сравнял счет, единицы на табло держались до 90 + 2-й, пока победный для Испании мяч не забил Дани Ольмо. Интересно, что в обоих случаях ассистентом выступал Альба. Вашему вниманию видео обзор матча Грузия - Испания

Отбор к Чемпионату мира 2022. Группа В

Грузия - Испания 1:2

Голы: Кварацхвелия 44 - Торрес 56, Ольмо 90+2

Удаление: Шенгелия 90 + 4